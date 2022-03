Verso Juventus-Inter: Inzaghi resta col fiato sospeso

Preoccupano ancora le condizioni di Brozovic e de Vrij: centrocampista e difensore lavorano nuovamente a parte

Resta a rischio la presenza di Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic per la partita con la Juventus: anche oggi hanno sostenuto una sessione personalizzata di allenamento.

Prosegue il programma di lavoro personalizzato per Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Difensore e centrocampista, tra i punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi, rischiano di saltare la partita in programma domenica sera tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium di Torino. Due assenze che potrebbero pesare molto per il tecnico nerazzurro, il quale nei prossimo giorni valuterà – con l’ausilio dello staff medico – se utilizzare o meno i due giocatori contro i bianconeri.

Oggi, come detto in precedenza, sia de Vrij che Brozovic hanno lavorato a parte. Il rientro in gruppo, seppur parziale, è previsto domani, al massimo giovedì. Una volta in gruppo, Simone Inzaghi si confronterà con i componenti dello staff medico nerazzurro per valutare l’eventuale impiego di difensore e centrocampista, rispettivamente trentuno e trentasette gettoni di presenza all’attivo nel corso di questa stagione.

Inter, de Vrij e Brozovic a rischio per la Juventus

La presenza o meno di de Vrij e Brozovic cambierà – non di poco – le scelte di Simone Inzaghi, il quale fino a questo momento non vi ha quasi mai rinunciato. Il difensore è stato chiamato in causa trentuno volte e ora sta facendo i conti con un problema muscolare al polpaccio. Problemi simili per Brozo, in campo addirittura trentasette volte tra campionato e coppe.

Due elementi di assoluto spessore e la cui assenza potrebbe pesare non poco. In caso di forfait del difensore ex Lazio, a sostituirlo ci sarebbe Bastoni, mentre al posto del croato dovrebbe toccare ancora ad Arturo Vidal. La speranza di Simone Inzaghi e del popolo di fede nerazzurra, ovviamente, resta quella di vedere sia de Vrij che Brozovic in campo nel derby d’Italia contro la Vecchia Signora.