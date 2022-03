Irrompe Xavi sul gioiellino: salta l’affare della Juve

Cresce l’attesa per Juventus-Inter. Intanto, il disturbo del Barcellona, rovina i piani di mercato dei bianconeri

Proseguono le tappe di avvicinamento al derby d’Italia di domenica 3 aprile. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per cercare di cominciare al meglio il rush finale del campionato. Le otto giornate che mancano al termine, nove per i nerazzurri, lasciano aperti tutti gli scenari, sia per lo scudetto che per la qualificazione alla prossima Champions League.

Non mancano in ogni caso, le prime discussioni sul mercato estivo. Bianconeri e nerazzurri dovranno rimpolpare le rispettive rose per ambire a qualcosa in più nella prossima stagione, soprattutto in Europa dove si sono fermate agli ottavi di Champions League. In particolare, gli scout della Vecchia Signora, stavano monitorando un gioiellino del Bayern Monaco.

Giovanissimo, classe 2005, Kenan Yildiz si è reso protagonista di una grande stagione, ottenendo la ‘promozione’ dall’Under 17 all’Under 19 bavarese. Stando a Sport.es, ci sarebbe una big europea pronta a soffiare il baby alla Juventus.

Calciomercato Juventus, ‘scippo’ del Barcellona: blitz per il baby Yildiz

Una grande del calcio spagnolo sta complicando l’ingaggio di Yildiz da parte della Juventus. Si tratta del Barcellona, pronta ad approfittare dell’imminente scadenza contrattuale del giovane turco, nato in Germania. In questa stagione con le giovanili del Bayern Monaco, Yildiz ha ricoperto il ruolo di trequartista e di ala, su entrambe le fasce, dimostrando di essere duttile.

Al momento, il Barcellona sembra essere in vantaggio sulla Juventus e sulle altre pretendenti. Saranno decisive le prossime settimane, anche se, il talento scatenerà probabilmente un’asta tra le big europee.