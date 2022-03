Il colpaccio in difesa ad un passo: Juve, Guardiola decisivo

Juventus, il prossimo calciomercato estivo può vedere un importante colpo in difesa: decide tutto Pep Guardiola

Mancano solo tre giorni a quello che, da qui a fine stagione, sarà tra i match decisivi nella corsa scudetto. La Juventus si prepara al Derby d’Italia contro l’Inter, di scena domenica sera all’Allianz Stadium. La ‘Vecchia Signora’ intende dare l’assalto alle prime posizioni, consolidando una classifica che possa permettere alla squadra di Allegri l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, per i bianconeri è tempo di pensare a quelle che saranno le operazioni da portare a termine sia per quanto riguarda le entrate che le cessioni, atte a consegnare ad Allegri una rosa competitiva per la prossima stagione.

In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti per uno degli obiettivi per la difesa della ‘Vecchia Signora’. Con de Ligt che rischia di salutare Torino a giugno, la firma di un nuovo centrale può quindi essere una dlele priorità del ds Cherubini: Guardiola ed il Manchester City saranno decisivi in tal senso.

Juventus, svolta Araujo: “Offerta importante”

Secondo quanto riportato da ‘OkDiario’, il futuro di Ronald Araujo è sempre più vicino ad essere lontano da Barcellona. Ne ha parlato il giornalista Eduardo Inda a ‘El Chiringuito’: “Araujo chiede di essere messo al livello economico di Pedri, ha un’offerta molto forte dal Manchester City“. Inda ha proseguito: “Dopo la prestazione del Bernabeu il suo valore è schizzato alle stelle. Piace al Real Madrid ma Perez ha promesso a Laporta di non ‘toccarlo’ la prossima estate”.

La Juventus segue il gioiello uruguagio da ormai diversi mesi ma i ‘Citizens’ di Guardiola potrebbero davvero sbaragliare la concorrenza, portando in Premier League il difensore e beffando la Juve. Il Manchester City è quindi intenzionato ad accelerare per Araujo, in scadenza nel 2023 con il Barcellona e per il quale l’ipotesi rinnovo sembra sempre meno probabile, con il passare delle settimane.

In questa stagione, Araujo ha collezionato 33 presenze con 4 reti all’attivo in maglia blaugrana: il suo futuro al momento sembra sempre più lontano dalla Spagna e più vicino al calcio inglese.