Trovato il nuovo Dybala: la Juve sfida le big europee

Continua la caccia al nuovo Dybala. La Juventus lotta con le big europee per il talento brasiliano

Antivigilia di campionato per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono attesi dal derby d’Italia, crocevia per le speranze scudetto di entrambe le squadre. Quando mancano otto turni al termine, nove per l’Inter, i bianconeri segnano un distacco di sette lunghezze dal Milan capolista, metre l’undici di Simone Inzaghi insegue a -6.

Mentre la Juventus resta in corsa per scudetto, qualificazione alla prossima Champions League e Coppa Italia, la dirigenza si sta già muovendo in ottica mercato. L’addio di Dybala ed il mancato riscatto di Alvaro Morata, inducono infatti i vertici societari a ricercare un grande attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic.

L’ingente investimento per l’acquisto del bomber serbo infatti, potrebbe non essere l’unico del 2022. Il profilo seguito da Arrivabene e Cherubini infatti, viene valutato attorno ai 70 milioni di euro. Si tratta di Antony, giovane 2000 in forza all’Ajax: in questa stagione ha totalizzato 12 reti tra Eredivisie e coppe, alimentando l’interesse di mezza europa.

Calciomercato, c’è la fila per Antony: bagarre tra Juventus e big europee

Antony alla Juventus. La trattativa, seppur complicata, assomiglia moltissimo a quelle che hanno portato De Ligt e Vlahovic a Torino. Le operazioni hanno in comune la giovane età dei calciatori e l’alto valore del cartellino, sopra i 70 milioni di euro. L’Ajax non intende fare sconti per uno dei suoi migliori talenti, considerando i margini di miglioramento e la duttilità nella zona offensiva del campo.

La Juventus però, dovrà stare attenta alla concorrenza delle big europee. Stando a Fichajes.net, sulla strada che porta Antony alla Continassa, l’entourage bianconero troverà Manchester United, Paris Saint Germain e Arsenal. Restano indietro al momento, Barcellona e Bayern Monaco.