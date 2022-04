Arrivano conferme: il talento nel mirino della Juve

La Juventus tiene sempre gli occhi puntati al campionato belga, paese ormai noto per produrre talenti molto interessanti

Il processo ‘green’ della Juventus continua. La direzione presa nelle ultime sessioni di calciomercato dalla dirigenza bianconera dimostra la volontà di ricostruire partendo dal basso, puntando anche su giovani talenti oltre che su occasioni di mercato simil-Zakaria.

Uno dei paesi attenzionati è di certo il Belgio, nazionale che ormai si è imposta nel panorama mondiale e a cui manca forse solo una grande vittoria per affermarsi pienamente. Da qui la Juventus spesso va alla ricerca di giovani talenti da inserire e far crescere nel suo vivaio, esempio principe è Koni De Winter.

Oltre al difensore, c’è un altro giocatore belga su cui si sono posati gli occhi della dirigenza bianconera. CMNEWS aveva già anticipato la notizia in tempi non sospetti circa il giocatore e in queste ore sono arrivate numerose conferme.

Nail Moutha-Sebtaoui obiettivo della Juventus

A riportare la news è ora il quotidiano francese ‘Equipe’. Nail Moutha-Sebtaoui è un difensore esterno classe 2005 attualmente di proprietà dell’Anderlecht ma che sembra destinato a partire nella prossima sessione di calciomercato.

Il laterale deve ancora firmare il suo primo contratto da professionista e potrebbe decidere di farlo non in patria. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Monaco, squadra che può di certo vantare grande occhio nella scelta dei giovani, viste le plusvalenze portate a termine negli ultimi anni.

Nail Moutha-Sebtaoui è comunque ancora un sedicenne, pertanto avrò tutto il tempo di decidere con calma il suo futuro. Al momento si sta mettendo in mostra tra l‘Anderlecht U17 e U18 e ha inoltre già esordito nella nazionale belga U16, sebbene abbia anche la possibilità di scegliere il Marocco, essendo in possesso di un doppio passaporto.