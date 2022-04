Ribaltone Psg, Pochettino e Mbappe: l’annuncio è doppio

Futuro in bilico per Kylian Mbappe, che cercherà di prendere una decisione in vista della prossima stagione: dichiarazioni a sorpresa anche di Pochettino

Una decisione che non è stata ancora presa in vista del futuro. Kylian Mbappe cercherà di comunicare la sua scelta in vista della prossima stagione: lo stesso farà l’allenatore argentino nei prossimi mesi.

Così il campione francese ha svelato nel post partita contro il Lorient le sue intenzioni con alcune dichiarazioni davvero a sorpresa: “Non ho ancora preso nessuna decisione. Sto ancora pensando a quello che potrebbe succedere con elementi nuovi. Non voglio prendere una decisione sbagliata: voglio soltanto quella giusta”. Poi ha aggiunto: “So che per le persone è un po’ tardi: potrei anche restare qui”.

Sulle sue tracce c’è da sempre il forte interessamento del Real Madrid che proverà a preparare l’assalto vincente per Mbappe, che vuole riscuotere sempre più successo. Con il PSG ci sono state tante delusioni in Champions League fermandosi sempre sul più bello senza poter trionfare insieme a Neymar e Messi.

Ribaltone Psg, Pochettino poco chiaro sul suo futuro

Anche lo stesso allenatore argentino, Mauricio Pochettino, ha rivelato il suo punto di vista sul suo futuro nel post partita contr il Lorient, come riportato anche da Onzemondial.com: “Il nostro obiettivo è trionfare in campionato perché il club vuole continuare a vincere. Del mio futuro non ho ancora parlato visto che ho un anno di contratto. Prima di prendere una decisione è importante riflettere”.