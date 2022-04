Scambio con il Milan: svolta firmata da Mourinho

Josè Mourinho sulla strada di mercato del Milan: svolta in arrivo per lo scambio tra i giallorossi e la squadra di Pioli

Manca poco al ritorno in campo del Milan di Stefano Pioli, dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri sono chiamati a rispondere ai successi di Napoli ed Inter se vogliono continuare ad occupare la vetta in Serie A, coltivando il sogno scudetto. Dal calcio giocato al calciomercato, le esigenze future della società di via Aldo Rossi sono chiare ormai da tempo. Da un nuovo centrale che rimpiazzi Romagnoli in partenza a zero, così come servirà sostituire Franck Kessie ormai vicino al Barcellona e pronto a dire addio gratis alla società di via Aldo Rossi. Ed è proprio in mediana che arrivano novità importanti, firmate direttamente da Josè Mourinho.

Se n’era parlato nei mesi scorsi ma, adesso, Mourinho può cambiare le carte in tavola. Una delle pedine a disposizione dello ‘Special One’ piace da tempo ai rossoneri che avevano pensato al possibile clamoroso ritorno in quel di Milanello, attraverso uno scambio. Si tratta di Bryan Cristante, in scadenza il 30 giugno 2024 e arrivato dall’Atalanta nella Capitale ormai tre anni fa. Le recenti dichiarazioni del tecnico portoghese a ‘Dazn’ e rivolte all’ex Juventus Ciro Ferrara, tolgono di fatto dal mercato Cristante per il quale il Milan sembrava deciso a sacrificare Pobega la prossima estate.

Mourinho gela il Milan: niente scambio

“Tu sei un allenatore che fa il commentatore, è diverso da chi commenta solo. Adesso ti faccio ridere: Cristante è un calciatore che la stampa di Roma dice che non mi piace e che sarà in vendita“.Un modo abbastanza chiaro, dunque, quello dell’allenatore lusitano di allontanare Cristante dalle possibili uscite la prossima estate.

In questa stagione, l’ex milanista ha collezionato 39 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente, con ben 2956′ in campo con la Roma. Il Milan, dunque, dovrà guardare altrove per accontentare le richieste di Pioli a caccia di rinforzi di spessore per la mediana che tra pochi mesi perderà a zero Franck Kessie.

Situazione dunque in divenire, ma le strade di Roma e Milan difficilmente si intrecceranno tra poche settimane per definire il futuro in rossonero di Cristante.