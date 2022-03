Lo scambio accontenta tutti: ora torna al Milan

Il Milan pensa ad un ritorno a sorpresa per il centrocampo: lo scambio potrebbe accontentare tutti, l’idea rossonera

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. La partenza di Kessie, ormai definita con destinazione Barcellona, apre un buco nella metà campo rossonera che Maldini vuole coprire nel calciomercato estivo. Renato Sanches è uno degli obiettivi per la formazione lombarda, ma non il solo.

La società milanista non guarda soltanto all’estero e sonda anche il terreno per possibili colpi dal nostro campionato. Uno in particolare è venuto a galla nei giorni scorsi e rappresenterebbe un ritorno inaspettato. Il Milan, infatti, avrebbe effettuato un sondaggio per Bryan Cristante, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’. Il centrocampista è uno dei perni della squadra di Mourinho che per dare il via libera alla cessione dell’ex Atalanta chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro. Cifra importante ed è per questo che Maldini e Massara stanno valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso economico.

Calciomercato Milan, idea Cristante: possibile scambio con la Roma

Il Milan ha messo gli occhi su Bryan Cristante: il 27enne è un profilo che trova il gradimento di Maldini e sarebbe un innesto ideale per la squadra di Stefano Pioli. L’interesse rossonero fa i conti però con la richiesta della Roma: 25 milioni di euro. Proprio da questo parte l’idea di un possibile scambio. In particolare il Milan potrebbe mettere sul piatto Tommaso Pobega, attualmente in prestito secco al Torino.

Il 22enne sta disputando un ottimo campionato alla corte di Juric, realizzando anche quattro gol, tanto che i granata vorrebbero prolungare la sua permanenza in Piemonte. L’accordo tra club non prevede però alcun diritto di riscatto ed ecco la possibilità di un suo rientro al Milan. Per restare o per essere inserito in uno scambio:magari con la Roma per Cristante in un’operazione che potrebbe accontentare tutti.