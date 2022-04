C’è la telefonata, svolta Juventus: affare fatto

Una chiamata che ha di fatto già deciso l’arrivo del grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: ecco lo scenario

La sconfitta contro l’Inter resta ancora viva nei pensieri di Massimiliano Allegri che cercherà per la sua Juventus un immediato riscatto in casa del Cagliari. Chiudere al meglio l’attuale stagione centrando l’ingresso in un posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League per poi dedicarsi ai piani da portare avanti per la stagione 2022/23 che inevitabilmente passerà dal prossimo calciomercato estivo. Un’estate caldissima attende la Juventus, dunque, che mira a replicare ciò che ha già fatto lo scorso gennaio, con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic in quel di Torino.

Diversi gli obiettivi sul taccuino del ds Cherubini per l’anno prossimo. Dalla difesa all’attacco, passando per la mediana che vedrà non pochi cambiamento. Il centrocampo è infatti il reparto che maggiormente potrebbe vivere diverse novità sia per le cessioni che per le entrate. Uno dei nomi che da tempo piace e non poco alla ‘Vecchia Signora’ avrebbe ormai deciso il suo futuro.

Juventus, colpo Gravenberch: c’è la decisione

Secondo quanto riportato da ‘Enganche‘ su Twitter, arrivano novità importanti per uno dei colpi accostati alla Serie A ed in particolar modo alla Juventus negli ultimi mesi. Si tratta di Ryan Gravenberch, gioiello in forza all’Ajax con il quale ha collezionato 38 presenze stagionali, con 2 reti e 6 assist vincenti. Il talento olandese è in scadenza il 30 giugno 2023 con i ‘Lancieri’ e piace a numerosi top club europei in vista del prossimo giugno.

Le novità segnalate riguardano il passaggio, definito ‘imminente’ del centrocampista classe 2002, in Germania. “Ryan Gravenberch ha deciso di trasferirsi al Bayern monaco, dopo l’ultima telefonata fatta con Julian Nagelsmann”. Una rivelazione che, di fatto, rappresenta una doccia fredda per la Juventus. “Il centrocampista olandese“, si conclude così il tweet, “sarà bavarese a partire dalla prossima stagione”.

Gravenberch, dunque, saluterà l’Ajax per trasferirsi alla corte di Nagelsmann: il Bayern Monaco nel suo futuro, la Juventus dovrà farsene una ragione.