Sprint del top club: la Juventus è spiazzata

La big scavalca la Juventus per il gioiello olandese: osservatori per chiudere la trattativa

La Juventus è uscita dalla Champions League per il quarto anno consecutivo agli ottavi di finale. L’ennesima disfatta contro il Villareal ha messo in luce i tanti limiti della squadra di Allegri e la società sta già studiando le strategie di mercato per la prossima stagione.

Dopo aver risolto, almeno in parte, il problema attaccante, la Juventus sta studiando i colpi per la difesa e il centrocampo. Se per il reparto difensivo il nome di Rudiger è sempre più caldo, a centrocampo ci sono diverse situazioni in ballo piuttosto complesse. Uno dei principali obiettivi in quel reparto è Ryan Gravenberch, talento classe 2002 dell’Ajax.

Il Bayern sorpassa la Juve per Gravenberch

Gravenberch è uno dei talenti più cristallini del club di Amsterdam e nonostante l’eliminazione in Champions, ha contribuito al percorso europeo dell’Ajax. Insieme ad Antony e Mazraoui è uno dei giocatori più ambiti del club olandese.

Secondo quanto riportato dal podcast ‘Bayern-Insider’, tutti e tre sono nel mirino del Bayern Monaco, seguiti da vicino da Salihamidzic e Neppe durante la gara contro il Benfica. Un segnale che sembra voler dire sorpasso netto dei bavaresi nei contatti e nella corsa al talento olandese.