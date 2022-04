Scambio per l’ex Milan: Allegri cala l’asso

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta ad imbastire uno scambio: l’ex milanista può arrivare a Torino, ecco il piano bianconero

Dopo il ko contro l’Inter, la Juventus è pronta a scendere in campo per l’insidiosa trasferta contro il Cagliari. I bianconeri devono tornare a vincere, non potendo permettersi sulteriori passi falsi nella corsa al quarto posto che varrebbe l’ingresso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League. Una situazione che va di pari passo con quelli che sono i piani della ‘Vecchia Signora’ per la prossima stagione. L’idea di Allegri è quella di riportare il prima possibile al vertice, in Italia ed Europa, la squadra bianconera.

Ecco quindi che il calciomercato estivo, dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic a gennaio, puó riservare tante sorprese. Dalla difesa passando per centrocampo e attacco, sarà un mercato totale soprattutto in entrata per la Juventus che può vivere una vera e propria rivoluzione estiva. Un ex Milan nel mirino dell’allenatore livornese, con il ds Cherubini che è pronto a proporre un suggestivo scambio alla Roma di José Mourinho.

La Juve vuole Cristante: lo scambio tenta Mourinho

La Juventus non ha mai nascosto la stima per Bryan Cristante. L’ex Milan, sbarcato a Roma nell’estate 2018, sarebbe una pedina importante per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri ed è per questo che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di farsi avanti con un’interessante proposta per Josè Mourinho. L’idea della società torinese sarebbe infatti quella proporre al club capitolino uno scambio, con uno dei big destinati a lasciare la Juventus in estate.

Si tratta di Alex Sandro, in scadenza nel 2023 e reduce da 32 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente. Il brasiliano, valutato circa 18 milioni, può quindi essere l’arma giusta per convincere la Roma a lasciar partire Cristante. La valutazione che la società giallorossa fa di Cristante, reduce da 40 apparizioni tra campionato e coppe con 3 reti ed 1 assist, è vicina ai 15-18 milioni di euro al pari di quella del terzino juventino.

Situazione dunque in divenire ma l’asse Torino-Roma potrebbe infiammarsi al termine della stagione, con Alex Sandro nella Capitale e Cristante alla corte di Allegri.