Lo scambio fa esultare la Juve: Inter e Milan al palo

La Juventus pianifica lo scambio in Serie A in vista del prossimo calciomercato estivo: Inter e Milan rischiano il ko

La Juventus torna a vincere. Dopo il ko nel Derby d’Italia contro l’Inter, il successo sul Cagliari fa ripartire la corsa al quarto posto della ‘Vecchia Signora’. Massimiliano Allegri ha tutta l’intenzione di rilanciare il progetto bianconero, riportando la ‘Vecchia Signora’ al vertice sia in Serie A che in Champions League. Per farlo, è inevitabile, sarà decisiva la prossima sessione di calciomercato. Un’estate caldissima, dunque, attende i bianconeri che dopo aver accolto Zakaria e Vlahovic l’inverno scorso, vogliono ripetersi candidandosi ad assoluta protagonista in vista del 2022/23.

Diverse le necessità per la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Dalla difesa che rischia di vedere gli addii di de Ligt e Alex Sandro, passando per la mediana dove è in bilico il destino di Rabiot ed Arthur fino all’attacco, con Dybala già ufficialmente pronto a salutare a zero la Juventus. Attenzione, però. Perchè in entrata un nome su tutti stuzzica la dirigenza torinese pronta a rinforzare pesantemente la difesa di Allegri: si tratta del gioiello del Torino Bremer.

Bremer-Juve: Inter e Milan al tappeto

Il Torino spingerebbe per una vera asta, arrivando a riproporre il cartellino di Bremer alla Juventus per la prossima estate. La situazione riguardante il centrale granata, tra i grandi protagonisti della stagione del Torino, è sempre più un mistero. Dopo aver collezionato 28 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente ed aver rinnovato lo scorso febbraio fino al 30 giugno 2024 con la società di Urbano Cairo, il futuro di Bremer sarà con ogni probabilità in un grande club.

Seguito a lungo da Inter e Milan, è adesso la Juventus a volerne approfittare con un possibile scambio che accontenterebbe il club granata. Sul piatto il cartellino di Daniele Rugani, ormai non più una priorità per Allegri e che potrebbe approdare sull’altra sponda della Mole. Il cartellino dell’ex Empoli è valutato 7-8 milioni di euro e servirebbe ad attenuare la richiesta di 25-30 milioni sotto la quale il Torino non intende scendere.

Situazione dunque in divenire ma la Juventus può davvero mettere lo sgambetto ad Inter e Milan nella corsa a Bremer: il brasiliano può rappresentare il prossimo colpo in vista della nuova stagione bianconera.