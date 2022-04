Maldini distrugge Marotta: piano diabolico per Dybala

Paulo Dybala al Milan, uno scenario clamoroso che può concretizzarsi grazie a Paolo Maldini: il piano che lascia a mani vuote l’Inter

Il passo falso con il Bologna ha riaperto i giochi per la corsa scudetto, con Napoli ed Inter che tallonano il Milan a sette giornate dalla fine della Serie A. L’imminente sfida in casa del Torino dirà quindi molto del cammino della squadra allenata da Stefano Pioli, in attesa di conoscere quale sarà il futuro della rosa milanista durante l’estate. Sarà un calciomercato scoppiettante quello che attende il club di via Aldo Rossi, con un nome su tutti che fa sognare i tifosi: Paulo Dybala. L’argentino ha ormai già ufficialmente salutato la Juventus e dirà addio alla Torino bianconera a zero il prossimo 30 giugno.

Uno scenario che vede il ‘Diavolo’ in primissima fila per la ‘Joya’, che piace da sempre all’ad interista Beppe Marotta. Un derby di mercato all’orizzonte che può vedere i rossoneri superare e battere i campioni d’Italia in carica nella corsa all’ex fantasista del Palermo. Il piano di Maldini è chiaro: ecco come può regalare Dybala a Pioli.

Milan-Dybala: così Maldini fa infuriare Inzaghi

L’idea di Paolo Maldini può spiazzare l’Inter, portando Dybala a Milanello. Il dt rossonero accumulerà un tesoretto da reinvestire per l’ingaggio di Dybala, che guadagnerebbe circa 7 milioni netti più bonus al Milan. Gli addii di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, destinati a salutare i rossoneri a zero a fine stagione, regaleranno quasi 8 milioni netti (5,5 lo stipendio del centrale, 2,2 quello dell’ivoriano) da reinvestire in pieno proprio per accontentare le richieste economiche dell’argentino.

Triennale con opzione per un’ulteriore stagione: questa la proposta che Maldini ha intenzione di avanzare per convincere Dybala a preferire i rossoneri all’Inter che segue, da mesi, le vicende riguardanti l’attuale 10 della Juventus.

In questa stagione, Dybala ha messo a segno 13 reti, con 6 assist vincenti in 31 apparizioni complessive con la casacca bianconera.