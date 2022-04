Serie A, vittoria thrilling per Mourinho: giallorossi di nuovo a -5 dalla Juve

Con una rimonta completata negli ultimi 10 minuti di gioco, la Roma piega la resistenza della Salernitana: giallorossi ancora in scia alla Juve

Prima la grande paura, poi la gioia per una vittoria arrivata negli utlimi 10′ di gioco e forse proprio per questo più ‘apprezzata’ dagli oltre 60 000 spettatori presenti allo Stadio Olimpico. Dopo la beffa di Bodo – sulla quale i giallorssi possono ancora rimediare – la Roma vede le streghe per 80′ contro il fanalino di coda Salernitana. Poi ci pensano due marcatori non abituali a risolvere la pratica.

Al gol degli ospiti firmato Radovanovic al 22′ del primo tempo, la squadra di casa, dopo un rigore prima concesso poi negato dal VAR sempre nella prima frazione – con le reti del subentrato Carles Perez all’81’ e di Chris Smalling all’85’. Con questa vittoria sofferta l’undici di José Mourinho risupera nuovamente la Lazio – vincente a Marassi nel lunch-match domenicale – e resta in scia alla Juve. Aspettando la ‘vendetta’ contro il Bodo/Glimt, la corsa alla Champions resta ancora aperta.

Serie A, Roma-Salernitana 2-1: il tabellino del match

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (1’st Zaniolo), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (30’st Veretout), Oliveira (23’st Shomurodov), El Shaarawy (23’st Zalewski); Mkhitaryan; Felix (23’st Perez), Abraham

A disposizione: Fuzato, Maitland-Niles, Spinazzola, Vina, Mancini, Bove, Diawara.

Allenatore: José Mourinho

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri (15’st Dragusin); Mazzocchi (30’st Jaroszynski) , Coulibaly, Ederson, Bohinen (20’st Kastanos), Obi (20’st Zortea); Djuric, Ribery (30’st Verdi)

A disposizione: Belec, Gagliolo, Di Tacchio, Veseli, Schiavone, Mikael, Vergani.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Volpi di Arezzo

MARCATORI: 22’pt Radovanovic (S), 36’st Perez (R), 40’st Smalling (R)

NOTE: Ammoniti: Kumbulla, Cristante, Abraham, Rui Patricio (R); Bohinen, Djuric, Gyomber, Ribery, Sepe, Kastanos, Zortea, Radovanovic (S). Recupero: 4’pt, 3’st.

La classifica della Serie A

Milan* punti 67, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma* 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Hellas Verona 45, Torino** 38, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 22, Salernitana** 17.

*Una partita in meno

**Due partite in meno