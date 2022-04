La Juventus si prende Milinkovic: la strategia vincente

La Juventus non smette di pensare a Sergej Milinkovic-Savic: l’offerta alla Lazio che può far esultare Allegri

Il successo sul campo del Cagliari consolida il quarto posto della Juventus che non può più permettersi passi falsi se vuole giocare la prossima Champions League. La squadra di Allegri, in attesa di giocare contro il Bologna la prossima sfida di Serie A, è già orientata sulla programmazione del prossimo anno. La ‘Vecchia Signora’, dopo aver accolto Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, ha intenzione di ripetersi nel calciomercato estivo. Diversi gli obiettivi che il club di Torino ha in mente di regalare ad Allegri ma per uno in particolare la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di schiacciare il piede sull’acceleratore.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, ormai da mesi uno dei grandi sogni per la mediana della Juventus che potrebbe vedere profili come Rabiot e Arthur salutare Torino. Ecco quindi che per sbaragliare la concorrenza nella corsa all’acquisto del cartellino del serbo, vi sarebbe un doppio binario da percorrere già tra poche settimane. Ne parla ‘Repubblica’ oggi in edicola che sottolinea come il PSG sia pronto a spingersi ad un’offerta di ben 80 milioni di euro per il cartellino dell’ex Genk.

Milinkovic-Savic alla Juventus: ecco come si può

La prima arma che la Juventus ha in mente di utilizzare per portare a Torino il campione serbo è quella della volontà del calciatore, desideroso di vestire la maglia bianconera. Attenzione anche alle possibili contropartite che la ‘Vecchia Signora’ metterebbe sul piatto per abbassare le richieste economiche del presidente Lotito. PSG e Manchester United rimangono alla finestra ma l’inserimento di Daniele Rugani può in parte avvicinare Milinkovic-Savic alla Juve.

Attenzione anche a Rovella, Weston McKennie o Moise Kean che possono rappresentare nomi interessanti per la Lazio di Sarri.

Situazione dunque in divenire, ma Milinkovic-Savic può davvero rappresentare uno dei grandi colpi dell’estate 2022 della Juventus di Allegri.