Milinkovic-Savic alla Juventus, il due per uno convince Sarri

La Juventus tenta un nuovo assalto a Milinkovic-Savic: la nuova offerta alla Lazio può regalare ad Allegri il campione serbo

Il ko contro l’Inter lascia amarezza nella Juventus di Massimiliano Allegri che, già contro il Cagliari, intende tornare alla vittoria per consolidare la quarta posizione in Serie A. Il club torinese ha già gran parte delle attenzioni rivolte alla prossima annata, con l’intenzione di riportare stabilmente al vertice, in Italia e Champions League, la squadra allenata dal tecnico livornese. Molto, però, dipenderà dalla sessione estiva di calciomercato che con ogni probabilità vedrà non pochi cambiamenti alla rosa bianconera. In tal senso, uno dei grandi obiettivi ormai da tempo sul taccuino del ds Cherubini si chiama Sergej Milinkovic-Savic.

Il talento serbo, in scadenza nel 2024 con la Lazio, piace ormai da tempo alla dirigenza juventina che punta al colpaccio al termine dell’attuale stagione. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ ha in mente una nuova, ricca offerta per ammorbidire le resistenze di Lotito e Sarri per la cessione del centrocampista ex Genk. Non meno di 70 milioni la valutazione fatta dalla società capitolina: la nuova proposta bianconera può essere quella giusta per regalare ad Allegri il 27enne di Lleida.

Assalto a Milinkovic-Savic: scambio e cash sul piatto

Il nuovo tentativo della Juventus per Milinkovic-Savic vedrebbe, in primis, l’inserimento del cartellino di Arthur nell’affare. Il brasiliano, valutato 35 milioni di euro, non è una priorità per Allegri. Oltre all’ex Barcellona, però, l’idea della Juventus sarebbe quella di inserire anche il cartellino di uno dei pupilli, sin dall’avventura all’Empoli, di mister Sarri: Daniele Rugani. Il difensore è in scadenza nel 2024: la ‘Vecchia Signora’ lo valuta 13 milioni di euro.

Oltre alla doppia contropartita, inoltre, la proposta bianconera prevederebbe un conguaglio cash di 17 milioni di euro. Sul piatto, quindi, 65 milioni di euro complessivi che possono ingolosire la Lazio di Sarri.

Milinkovic-Savic, in questa stagione tra campionato e coppe, ha collezionato 40 presenze con ben 9 reti e 10 assist vincenti in maglia biancoceleste.