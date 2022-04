Niente scambio: l’Inter saluta così Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più vicino alla svolta in vista del prossimo calciomercato estivo: l’Inter ha già deciso

Dopo il successo contro il Verona, l‘Inter è chiamata a ripetersi in casa dello Spezia per alimentare le ambizioni scudetto. In tal senso, i recenti passi falsi del Milan rilanciano con forza la candidatura dei campioni d’Italia in carica per la conquista del tricolore, il 20esimo della storia della ‘Beneamata’. Il pensiero della dirigenza nerazzurra non è però monopolizzato dal campo: oltre al calcio giocato, Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno per quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato. Un’estate caldissima attende dunque l’Inter, con il futuro di Lautaro Martinez che può ancora riservare molte sorprese.

Nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2026, il ‘Toro’ rimane sul taccuino di diverse grandi società. In particolar modo, gli occhi di Liga e Premier League osservano interessati gli sviluppi sul futuro della punta argentina che, in questa stagione, ha segnato 16 reti con 2 assist in 40 presenze complessive. In primissima fila resta l’Atletico Madrid ed il recente viaggio di Piero Ausilio nella città spagnola, può portare un’intrigante offerta per il cartellino dell’ex Racing.

Lautaro all’Atletico: Simeone tenta lo scambio

Simeone vuole Lautaro Martinez ed è pronto a mettere sul piatto il cartellino di uno dei suoi attaccanti per convincere il club milanese a salutare il ‘Toro’. La proposta dei ‘Colchoneros’ prevederebbe l’inserimento di Angel Correa, seconda punta che ha segnato 12 reti e siglato 6 assist vincenti con l’Atletico. L’Inter, però, non intende fare sconti e per il cartellino di Lautaro Martinez chiede non meno di 70 milioni cash, senza contropartite.

Correa, valutato intorno ai 50 milioni, non rientra tra le priorità della società nerazzurra: il viaggio di Ausilio in quel di Madrid può quindi regalare importanti novità per la rosa di Simone Inzaghi.

Situazione dunque in divenire: per l’approdo di Lautaro Martinez in Spagna, l’Atletico Madrid dovrà fare uno sforzo più importante.