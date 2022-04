Lo scambio fa infuriare Juve e Milan: l’ex Serie A torna all’Inter

L’Inter si appresta a mettere a segno un doppio sgambetto a Milan e Juventus: lo scambio disegnato da Marotta è da applausi

La stagione dell’Inter, nei pensieri e nelle speranze di Simone Inzaghi, ha un solo grande pensiero in mente: il 20esimo scudetto della storia nerazzurra. Il club meneghino ha recuperato terreno sul Milan capolista e, adesso, è padrone del suo destino visto anche l’imminente recupero di campionato contro il Bologna che può regalare la vetta ai campioni d’Italia in carica. Le valutazioni della società di Zhang non si fermano, però, al solo calcio giocato: il calciomercato estivo porterà non poche sorprese alla rosa allenata dal tecnico piacentino. Marotta e Ausilio lavorano senza sosta ai prossimi colpi di spessore da concretizzare a partire da giugno.

In tal senso, una delle ultime idee della dirigenza campione d’Italia porta in Spagna ed in particolar modo a Madrid, sponda Atletico. Occhi puntati sulla rosa a disposizione di Diego Simeone, nelle cui file milita un nome che ormai da tempo è finito nel mirino delle big di Serie A. Si tratta di Rodrigo de Paul, ex Udinese arrivato la scorsa estate a vestire la maglia dei ‘Colchoneros’ per 35 milioni di euro. Adesso l’Inter è intenzionata ad accelerare per il ritorno in Serie A del gioiello argentino, con una proposta che può davvero mandare ko Milan e Juventus.

Inter-de Paul: la proposta può convincere Simeone

L’offerta dell’Inter per arrivare a de Paul può sbaragliare la concorrenza portando un colpo di assoluto spessore per la mediana di Simone Inzaghi. Sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, 27 presenze con 4 reti ed 1 assist vincente in stagione con i nerazzurri. Rodrigo de Paul è finito da tempo sul taccuino di Juventus e Milan che, già la scorsa estate, avevano provato a strapparlo al club friuliano salvo poi vedersi superate dalla società spagnola.

Adesso, però, il futuro di de Paul potrebbe essere nuovamente a Milano, sponda nerazzurra, con rossoneri e bianconeri destinati ad un’inattesa beffa di calciomercato durante l’estate.

In questa stagione, de Paul ha collezionato 41 presenze con l’Atletico Madrid tra campionato e coppe, con 2 reti e 2 assist vincenti all’attivo.