Castrovilli dopo la diagnosi shock: “Fondamentale reagire”

Il centrocampista viola, appresa la terribile diagnosi dopo il suo infortunio, non si è perso d’animo: ecco le sue parole su Instagram

Lo si sera capito quasi subito, sabato pomeriggio. Lo si era intuito che l’infortunio a Gaetano Castrovilli potesse essere qualcosa di veramente serio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista viola hanno rilasciato uan diagnosi impietosa: lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Si prospettano dei tempi di recupero molto lunghi per il giocatore: la stagione 2021/22 ovviamente finisce qui, ma anche la prossima inizierà ‘ad handicap’, considerando che certamente il nativo di Canosa di Puglia non potrà prender parte alla preparazione estiva coi compagni. Eh si che la stagione della Fiorentina, nonostante l’addio shock di Dusan Vlahovic, stava e sta procedendo per il meglio, con l’Europa lì ad un passo. E con la semifinale di ritorno con la Juve – in programma mercoledì 20 – che incombeva come un sogno. Come una grande impresa da regalare allo straordinario pubblico fiorentino.

Castrovilli reagisce subito: le parole su Instagram

“La vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci“, ha dichiarato su Instagram Castrovilli. Mostrando da subito, se ce ne fosse bisogno, che è intenzionato a lavorare sodo, e da subito, per tornare in campo il prima possibile. Magari più forte di prima.