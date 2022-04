Ritorno e richiesta folle: Conte fa impazzire la Juventus

Il futuro di Antonio Conte potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus: la richiesta ai bianconeri è clamorosa

Il portale ‘Sportmediaset’ riporta come, da giugno, in casa Juventus, molto potrebbe cambiare. Non solo alla rosa attualmente in mano a Massimiliano Allegri, con diverse uscite e nomi di spicco che arricchiranno lo scacchiere bianconero. Viene sottolineato come il destino del tecnico livornese potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’addio di Allegri sarebbe la punta dell’iceberg, in una vera e propria rivoluzione che partirà dai piani alti. A rischiare sono Andrea Agnelli e Pavel Nedved, presidente e vice presidente al centro delle critiche negli ultimi mesi.

E con la possibile uscita di scena dell’attuale numero uno bianconero, l’addio di Allegri potrebbe concretizzarsi lasciando spazio alla ‘Vecchia Signora’ di riabbracciare uno degli storici ex bianconeri ad otto anni dal suo addio: Antonio Conte. Sotto contratto con il Tottenham fino al 2023, l’ex Ct sarebbe più che felice di fare ritorno alla Juventus.

Richiesta da sogno: Conte si riprende la Juventus

Una condizione necessaria sarà, come anticipato, l’addio di Andrea Agnelli che aveva preferito al ritorno dell’allenatore pugliese, la firma di Maurizio Sarri. Adesso, però, i pezzi del puzzle potrebbero finalmente incastrarsi con Conte pronto a sedere dalla prossima estate sulla panchina della Juventus. E l’allenatore salentino, come primissima richiesta alla dirigenza juventina, vi sarebbe un suo pupillo che è stato negli ultimi anni grande protagonista in Serie A.

Si tratta di Romelu Lukaku, ceduto dall’Inter al Chelsea la scorsa estate per 113 milioni di euro e che ormai da mesi desidera lasciare la società londinese. Conte lo sa e chiederà quindi alla Juventus di provarci per il gigante belga che, in più di un’occasione, ha espresso la sua voglia di tornare in Italia.

Ecco quindi che la società torinese potrebbe approfittare del momento delicato dei ‘Blues’ per andare all’assalto di Lukaku e regalarlo ad Antonio Conte.