Lukaku con lo scambio, si fa: svolta Inter e Juventus

Il futuro di Romelu Lukaku resta sotto i riflettori: svolta per Inter e Juventus, c’è il super scambio all’orizzonte

L’Inter sarà ospite dello Spezia nell’anticipo del venerdì, la Juventus invece dovrà vedersela alla vigilia di Pasqua all’Allianz Stadium contro il Bologna. Momenti e situazioni diverse quelle che stanno vivendo le due big del nostro calcio, con i campioni d’Italia in carica che numeri alla mano possono concretamente pregustare il secondo tricolore di fila. Il 20esimo scudetto potrebbe quindi coronare la grande annata della squadra di Simone Inzaghi mentre quella di Allegri continuerà a lavorare per tornare a competere ai vertici sia in Italia che in Champions League. Non è un mistero che Juventus ed Inter si stiano già muovendo per il prossimo calciomercato estivo ed è uno dei grandi nomi ventilati nelle ultime settimane resta quello di Romelu Lukaku.

Il gigante belga sta vivendo un’annata complicata in quel di Londra e non ha mai nascosto l’intenzione di dire addio al Chelsea, magari per tornare proprio in Serie A. Con l’Inter in primissimo piano, dopo aver ceduto il gigante per 113 milioni di euro la scorsa estate. E adesso? Le idee del Chelsea per il destino del classe 1993, a segno 12 volte con 2 assist in 36 presenze in quel di Londra, sembrerebbe decisamente chiaro. Partirà in estate e lo scambio che sembra prospettarsi all’orizzonte può spiazzare, e decisamente beffare, proprio Inter e Juventus.

Scambio da sogno: così Lukaku lascia il Chelsea

Lukaku lontano dal Chelsea. Mancano pochi mesi affinchè uno scenario già sfiorato lo scorso gennaio si concretizzi. E la partenza del belga non coinciderà con la gioia di Juventus ed Inter che, vedranno sparire non solamente le possibilità di firmare l’ex punta del Manchester United. Il club londinese sembrerebbe disposto sì a cedere Lukaku ma al PSG, con una ricchissima offerta che può accontentare i ‘Blues’ beffando di fatto due volte Inter e Juventus.

Sul piatto Leonardo è pronto a mettere il cartellino di Leandro Paredes, tra i primissimi obiettivi della ‘Vecchia Signora’ (piace anche all’Inter) più un conguaglio da ben 50 milioni per convincere il Chelsea a portare il belga sotto la Tour Eiffel.

Situazione dunque in divenire ma l’addio di Lukaku al Chelsea è solo questione di tempo: Inter e Juventus, però, dovranno mettersi l’anima in pace.