Il figlio d’arte vede rossonero: ci prova anche il Milan

Il talento accostato in passato all’Inter ha cambiato agente: è adesso il Milan che potrebbe portarlo subito in Serie A

Mancano solo cinque giornate alla chiusura della Serie A e per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di bilanci. La corsa scudetto con l’Inter andrà avanti fino alla fine ma intanto la società di via Aldo Rossi sta già programmando quella che sarà una movimentata estate di calciomercato. Da giugno, quindi, parecchio potrebbe cambiare: dalla difesa che perderà Romagnoli, passando per Kessie che saluterà a zero costringendo Maldini e Massara a correre ai ripari. Attenzione, però. Perchè pure l’attacco del ‘Diavolo’ necessiterà rinforzi di un certo peso per l’anno che verrà.

Diversi i profili sul taccuino della dirigenza milanista che intende accontentare le richieste di Stefano Pioli. Un nome su tutti solletica i pensieri di Maldini e Massara per l’anno prossimo: si tratta di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, infatti, Thuram ha da poco lasciato Mino Raiola affidandosi all’agenzia ‘Sport Cover’ che fa capo all’agente Meissa N’diaye e che annovera, tra i suoi assistiti, anche l’ex interista Kondogbia e che può quindi valutare l’addio a giugno al Borussia Monchengladbach.

Addio Raiola: il Milan piomba su Thuram

La voglia d’Italia di Thuram, nonostante i diversi infortuni, è rimasta inalterata. Dopo aver sfiorato l’approdo in Italia con la maglia dell’Inter la scorsa estate per 25 milioni più bonus, adesso per il figlio d’arte potrebbe aprirsi più di una porta che lo allontanerebbe dal Borussia Monchengladbach con cui è in scadenza il 30 giugno 2023.

Il Milan prosegue la sua caccia a colpi di spessore e prospettiva: giovani ma talentuosi e destinati a crescere, proprio come il figlio dell’ex difensore di Parma e Juventus. Thuram in questa stagione ha collezionato 22 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente. Il Milan potrebbe provare ad affondare il colpo la prossima estate.

Con Ibrahimovic che non ha ancora firmato il rinnovo, il riscatto di Brahim Diaz in bilico e non solo, il nome del 24enne francese può davvero fare al caso del club di via Aldo Rossi.