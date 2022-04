Contatti avanzati per il super colpo: Juve e Inter al tappeto

L’arrivo del big nei piani di Juventus e Inter può sfumare definitivamente: contatti in fase avanzata per la firma del top player

Momenti diversi quelli vissuti da Juventus ed Inter, accomunati dal prossimo impegno nella finale di Coppa Italia ma non solo. Se da un lato i bianconeri dovranno vedersela con il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’, dall’altro l’Inter vuole continuare a vincere per avvicinarsi passo dopo passo al ventesimo scudetto della storia nerazzurra. In comune, però, bianconeri e nerazzurri in passato hanno mostrato l’interesse per determinati profili in ottica calciomercato. La storia potrebbe ripetersi la prossima estate, con diversi nomi che affollano i pensieri di Marotta e Cherubini per potenziare le rose di Inzaghi e Allegri in vista del prossimo anno.

In ogni zona del campo, infatti, entrambe le big di Serie A interverranno con decisione con l’intenzione di rimanere al vertice in Italia e provare a farlo anche nella prossima Champions League. Dall’Inghilterra, però, non arrivano buone notizie per uno dei gioielli che tanto piace alle italiane e che a giugno, con ogni probabilità, lascerà la big inglese: si tratta di Gabriel Jesus.

Colpo Gabriel Jesus: la svolta manda ko Juve e Inter

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’, il direttore tecnico dei ‘Gunners’ Edu Gaspar sarebbe da mesi in contatto con l’entourage del calciatore, per convincere la punta brasiliana a trasferirsi da Manchester a Londra. L’Arsenal, che ha perso Aubameyang nello scorso mercato invernale e che verosimilmente saluterà a zero Lacazette al termine dell’attuale stagione, ha bisogno di un colpo di grande spessore per l’anno prossimo. E Gabriel Jesus rappresenta in pieno ciò che cerca Arteta con cui, tra l’altro, ha già lavorato proprio al City.

I ‘Gunners’ sarebbero quindi i favoriti nella corsa all’attaccante 25enne che, in questa stagione, ha trovato meno spazio che in passato e con l’arrivo di un altro grande attaccante (Haaland rimane in cima alla lista dei desideri di Guardiola) rischia davvero di fare tanta panchina. In questa stagione, Gabriel Jesus ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppe, con 7 reti ed 11 assist vincenti.

In scadenza tra un anno, la sua partenza dai ‘Citizens’ è praticamente scontata: per 40 milioni di euro, l’Arsenal potrebbe superare e beffare definitivamente Juventus e Inter che da mesi seguono con grande interesse gli sviluppi sul futuro dell’ex Palmeiras.