L’offerta alletta Spalletti: la Juventus programma lo scambio

La Juventus è pronta ad imbastire uno scambio con il Napoli, nella prossima sessione di calciomercato: ecco l’offerta a Spalletti

Manca poco al ritorno in campo della Juventus che, nel posticipo del lunedì, sarà ospite al ‘Mapei Stadium’ del Sassuolo. I bianconeri devono continuare a vincere per consolidare il quarto posto e difenderlo dagli attacchi della Roma. La squadra di Allegri si gode intanto il passaggio del turno in Coppa Italia: in finale sarà Derby d’Italia contro l’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e, all’orizzonte, può prospettarsi un importante intreccio con il Napoli di Luciano Spalletti.

Il club partenopeo potrebbe decidere infatti, dopo mesi di voci e indiscrezioni, di cedere davvero Fabian Ruiz. Il gioiello spagnolo è corteggiatissimo in Spagna e, la scadenza ferma al 2023, spingerebbe il club di Aurelio de Laurentiis alla separazione con il talento spagnolo. In tal senso, la Juventus potrebbe cogliere l’occasione per provare ad intavolare una possibile trattativa con il Napoli.

Juve-Napoli, prove di scambio: addio Arthur

Allegri sembrerebbe intenzionato a confermare McKennie e Rabiot a centrocampo e l’ex Barcellona, in tal senso, sembrerebbe il nome destinato a salutare la ‘Vecchia Signora’ il prossimo giugno. La Juventus valuta Arthur 35 milioni di euro e nelle idee dell’agente del mediano verdeoro Federico Pastorello vi sarebbe l’idea di proporre il suo cartellino al Napoli. Potrebbe prendere corpo, poi, una proposta di scambio che farebbe vacillare Spalletti.

I bianconeri seguono da tempo Hirving Lozano e il gioiello messicano, in scadenza tra due anni con il Napoli, potrebbe prendere la strada verso Torino. La valutazione dell’attaccante del Napoli è praticamente la stessa di Arthur, per una possibilità di scambio alla pari il prossimo giugno. L’asse Torino-Napoli può quindi scaldarsi in vista della prossima estate: con Arthur in azzurro, la Juventus può sperare di regalarsi Lozano.

Arthur è un passo più vicino a salutare la Juventus: le possibilità di scambio con il Napoli per Lozano restano vive, alla finestra.