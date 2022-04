Assalto dalla Premier per il bomber svincolato: Milan beffato

Uno degli obiettivi a zero del Milan potrebbe prendere la via della Premier League: sul piatto un contratto triennale per il giocatore



Al di là del possibile passaggio di proprietà dal fondo Elliott a Investcorp – che garantirebbe da subito al Milan una maggiore libertà di movimento sul mercato in termini di investimenti – il club rossonero non disdegna le possibili occasioni a parametro zero che la congiuntura temporale offre. Sono infatti diversi i calciatori di livello che saranno liberi il prossimo 30 giugno: la possibilità di non pagare il costo del cartellino ovviamente fa gola non solo alla società di Via Aldo Rossi.

Da tempo sulle tracce di una punta centrale per ovviare alle difficoltà in zona gol – e anche per rinnovare il reparto offensivo considerando la carta d’identità di Olivier Giroud e di Zlatan Ibrahimovic – Paolo Maldini non ha mai smesso di seguire un centravanti italiano che è ormai certo di non rinnovare l’accordo col suo club. I buoni rapporti con la società in questione non sarebbero più un fattore dato che l’attaccante si libera a zero tra due mesi. Scartate le suggestive ipotesi di raggiungere Insigne in quel di Toronto, il bomber potrebbe comunque scegliere la via estera.

Belotti, piomba il West Ham: offerto un triennale

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, Andrea Belotti, il centravanti del Torino, avrebbe già raggiunto un accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto col West Ham. Il club londinese avrebbe proposto al ‘Gallo’ un triennale. Regna ancora il riserbo sullo stipendio annuo proposto dagli ‘Hammers’, ma la proposta potrebbe far vacillare l’entourage dell’attaccante granata.