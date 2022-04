La stella vuole l’addio: il nuovo tecnico manda Allegri ko

Il calciomercato della Juventus prende forma: arriva dalla Spagna arriva la bomba, il nuovo allenatore beffa i bianconeri

La sofferta vittoria contro il Sassuolo consolida la Juventus di Massimiliano Allegri al quarto posto in Serie A. Con il Napoli terzo ad una sola lunghezza, l’allenatore livornese non vuole che i suoi si fermino e mette nel mirino proprio la squadra allenata da Spalletti. In attesa di scendere in campo per il match che potrebbe regalare un trofeo alla squadra bianconera, la finale di Coppa Italia contro l’Inter, è adesso il momento di lavorare per le gare contro Venezia prima e Genoa poi. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la ‘Vecchia Signora’ è arrivato con largo anticipo il momento delle valutazioni.

Un mercato estivo all’insegna della continuità con quanto mostrato lo scorso gennaio quando Vlahovic e Zakaria sono approdati in quel di Torino. Adesso, però, dalla Spagna arrivano pessime notizie per uno dei sogni di mercato della società di Andrea Agnelli che già ci aveva pensato nell’estate 2021. Si tratta di Frenkie de Jong, tutt’altro che inamovibile in quel di Barcellona: ecco cosa sta accadendo intorno al futuro del gioiello olandese.

Juventus, bye bye de Jong: lo scenario

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Fichajes.com’, il futuro di Frenkie de Jong sarà lontano dal Barcellona. Nonostante le recenti rassicurazioni di Jordi Cruyff e lo stesso Xavi, il gioiello olandese vuole cambiare aria per rilanciarsi dopo mesi difficili in Catalogna. Che de Jong sia uno dei sogni di mercato della Juventus sin dalla scorsa estate non è un mistero. Adesso, però, tutto sembra destinato a cambiare e per volontà dell’ex gioiello dell’Ajax, allettato da una particolare pista per il prossimo giugno.

A de Jong sta pensando il Manchester United che ha da poco accolto ten Hag: proprio il neo tecnico dei ‘Red Devils’ avrebbe posto in cima alla sua personalissima lista il 24enne, arrivato in blaugrana nell’estate 2019 per ben 86 milioni di euro. In questa stagione, de Jong ha collezionato 43 presenze con 4 reti e 5 assist vincenti tra campionato e coppe con la maglia del Barcellona.

L’ipotesi di un trasferimento all’Old Trafford, dunque, si fa forte settimana dopo settimana. E la Juventus è destinata a dire addio all’obiettivo classe 1997, sempre più vicino a trasferirsi in Premier League.