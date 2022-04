Affare fatto: il big saluta Ancelotti, svolta Milan

Arriva la svolta improvvisa nel calciomercato estivo del Milan: c’è già l’accordo per la firma a zero del big

Una vittoria che lascia aperta la corsa scudetto. Il Milan espugna l’Olimpico ribaltando la Lazio di Sarri e torna nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri non intendono fermarsi e puntano a vincerle tutte, sperando che la squadra di Simone Inzaghi possa lasciare almeno due punti per strada in un derby della Madonnina sempre più nel vivo nella conquista al prossimo tricolore. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i rossoneri sono pronti a regalare a mister Pioli più di un grande colpo per consolidarsi in Italia e tornare a duellare ai vertici anche in Europa.

Partiranno Kessie e Romagnoli, a zero, questo è ormai certo. Da discutere anche sulle delicate situazioni riguardanti i rinnovi di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic mentre, in entrata, un nome su tutti sta monopolizzando ormai da diversi mesi l’attenzio di Maldini e Massara. Occhi a Madrid dove il futuro di Isco è ormai vicinissimo alla svolta: l’addio ai ‘Blancos’ è solo una formalità.

Il Milan sogna Isco: l’accordo fa tremare i rossoneri

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il destino di Isco sarà sicuramente lontano dal club di Florentino Perez. Viene riferito come il trequartista ex Malaga, in scadenza il prossimo 30 giugno, si accaserà con ogni probabilità al Betis. Il club spagnolo avrebbe infatti già raggiunto un principio di accordo: contratto per due stagioni a ben 10 milioni di euro lordi a stagione. Isco, inoltre, alla firma otterrebbe un importante bonus.

Per far sì che l’affare si concretizzi beffando definitivamente il Milan, il Betis dovrà cedere almeno una delle sue pedine ma non solo. L’accesso alla prossima Champions League è infatti considerata una conditio sine qua non per permettere al Betis di abbracciare Isco nella prossima sessione di mercato.

In questa stagione, Isco ha messo a segno 2 reti in 15 presenze con la maglia del Real Madrid, con soli 358′ accumulati sul rettangolo verde.