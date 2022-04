UFFICIALE il doppio forfait per Inzaghi: le scelte di Bologna-Inter

Mister Simone Inzaghi è costretto a rinunciare dal primo minuto a due pedine importanti: le formazioni ufficiali per il match Bologna-Inter

Un crocevia Scudetto fondamentale. A breve (20:15) avverrà il fischio d’inizio del match tra Bologna e Inter, match che i nerazzurri non possono sbagliare. Stasera c’è solo un risultato per la squadra targata Simone Inzaghi, chiamata a conquistare necessariamente i tre punti per effettuare il sorpasso definitivo sul Milan di Pioli in classifica.

In caso di successo, infatti, la ‘Beneamata’ balzerebbe in testa e continuerebbe a tenere il destino nelle proprie mani. Mister Inzaghi, però, si vede costretto a rinunciare a due titolarissimi dal primo minuto. Sono state rese note le formazioni ufficiali e tra i titolari della truppa lombarda non figurano né Samir Handanovic né Alessandro Bastoni.

Inter, Handanovic e Bastoni out contro il Bologna

L’estremo difensore sloveno ha accusato nelle ultime ore una contrattura del muscolo obliquo esterno dell’addome, con il tecnico piacentino che lo lascia in panchina e schiera al suo posto Ionut Radu, alla seconda presenza stagionale. In panca anche il centrale italiano, non al meglio della forma, che sarà rimpiazzato da Federico Dimarco.

Ecco le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All: De Leo.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All: Inzaghi.