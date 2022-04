Juve e Inter, 45 milioni per la stella: decisivo Lewandowski

La svolta per il super colpo è dietro l’angolo: Juventus e Inter, 45 milioni sul piatto: l’addio di Lewandowski stravolge tutto

I campionati stanno per terminare e, tra poche settimane, lasceranno spazio al calciomercato estivo. Da giugno, infatti, le big di tutta Europa spingeranno per rinforzarsi in vista del prossimo anno: Inter e Juventus, in tal senso, rimangono in primo piano. I nerazzurri sono in piena lotta con il Milan per la corsa scudetto: la squadra di Allegri, in ottica campo, invece, non può permettersi passi falsi per garantirsi l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League.

Tornando al mercato, la partenza ormai quasi sicura di Robert Lewandowski che saluterà il Bayern Monaco ad un anno dalla scadenza può creare non pochi problemi ai piani delle due big di Serie A. Uno degli obiettivi di Juventus ed Inter ormai da diversi mesi, rischia di sfumare definitivamente: l’offerta può tagliare le gambe a bianconeri e nerazzurri in vista del prossimo giugno.

Offerta da 45 milioni: Juve e Inter al tappeto

Il Bayern Monaco ha intenzione di rimpiazzare il partente Robert Lewandowski con un pezzo da novanta, un nome di primissimo piano destinato anche lui a cambiare maglia in estate. Occhi in casa Manchester Cty dove il futuro di Gabriel Jesus. Il brasiliano è un profilo presente sui taccuni di Cherubini e Marotta anche se, il club bavarese, ha intenzione di stringere per regalarlo a Nagelsmann.

Pronta una proposta da 45 milioni di euro per il gioiello verdeoro, reduce da 12 reti e 12 assist vincenti in 36 presenze stagionali.

Situazione in divenire, dunque, con Juventus ed Inter ad un passo dalla beffa: Gabriel Jesus può essere il prossimo colpo del Bayern Monaco.