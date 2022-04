Bernardeschi arriva gratis: giocherà ancora in Serie A

Il futuro di Federico Bernardeschi sarà ancora in Serie A: addio Juventus, sorpresa nel prossimo calciomercato estivo

Quando mancano solo quattro giornate alla chiusura della Serie A, i verdetti che riguardano tanto la parte alta della classifica quanto quella bassa sono praticamente in arrivo. Al vertice, il duello tutto milanese per lo scudetto continua senza sosta e, dopo il passo falso dell’Inter, il Milan dovrà rispondere presente nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Discorso diverso vale invece per la Juventus di Massimiliano Allegri che non vede l’ora di consolidare l’accesso ad un posto utile per giocare la prossima Champions League.

In attesa di ciò, i bianconeri dovranno vedersela in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Tra i pensieri della ‘Vecchia Signora’ c’è però anche il calciomercato che, da giugno, rivoluzionerà la rosa a disposizione di Allegri o di chi sostituirà l’allenatore livornese. Tra i sicuri partenti resta Federico Bernardeschi che, in estate, lascerà a zero la squadra bianconera: il suo futuro è già deciso.

Addio Juve: Bernardeschi continuerà in Italia

Si è parlato a lungo di quello che sarebbe stato il prossimo club di Federico Bernardeschi. Dal Milan all’Inter, fino alla Roma di Josè Mourinho. La caccia all’esterno di Carrara sembra vicina ad una conclusione, con un vincitore su tutti per il prossimo anno.

È la Lazio di Maurizio Sarri che sembrerebbe davvero ad un passo dal talento in scadenza con la Juventus e accostato a diverse società, anche estere, per il 2022/23.

In questa stagione, Bernardeschi ha collezionato 31 presenze con 2 reti e 6 assist vincenti: il ritorno dall’ex Sarri nel suo futuro.