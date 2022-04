La Juventus svolta: via Bernardeschi per il colpo gratis dall’Inter

Svolta Juventus con la decisione su Federico Bernardeschi: niente rinnovo per provare a soffiare il calciatore all’Inter

Sarà anche il mercato dei parametri zero e la Juventus lo sa benissimo. I bianconeri hanno certificato l’addio di Paulo Dybala: niente rinnovo e addio gratis per la Joya che sta ora cercando la piazza in cui dimostrare di essere in grado di fare la differenza.

Ma l’argentino non sarà l’unico calciatore ad andare via a scadenza di contratto. Nella stessa Juventus ci sono diversi giocatori che devono discutere il rinnovo per proseguire l’avventura in bianconero: da Cuadrado a Bernardeschi, saranno settimane cruciali per capire quale sarà il futuro dei calciatori in scadenza. Proprio per l’ex Fiorentina la decisione sembrerebbe essere ormai vicina alla definizione. La Juventus è pronta a lasciarlo andare via a fine stagione, considerando troppo alto la richiesta economica del calciatore. Per la società piemontese la scelta è quella di rinunciare a Bernardeschi, risparmiando i soldi dell’ingaggio, per provare lo sgambetto all’Inter.

Calciomercato Juventus, via Bernardeschi: disturbo all’Inter

L’addio a Bernardeschi consentirebbe, infatti, alla Juventus di poter presentare un’offerta importante ad un altro calciatore in scadenza di contratto: Ivan Perisic. Il croato sta vivendo una delle sue migliori stagioni e i bianconeri potrebbero arrivare ad offrire un contratto da 4 milioni più bonus.

L’idea della Juventus è di provare ad ostacolare la trattativa tra l’esterno e l’Inter per il rinnovo di contratto. Una trattativa che, nonostante sembrava fosse in dirittura d’arrivo, non è stata ancora confezionata. Così Cherubini potrebbe provare ad inserirsi proponendo un contratto biennale più opzione con ingaggio, come detto, da quattro milioni di euro più bonus.

Un tentativo che deve fare i conti con la volontà del calciatore e dell’Inter: entrambe le parti hanno espresso la volontà di continuare insieme, ma serve l’intesa economica. Non dovesse trovarsi, ecco che la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne e, cedendo Bernardeschi, avrebbe anche il budget per presentare l’offerta che potrebbe far cadere in tentazione Perisic.