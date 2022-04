Milinkovic Savic alla Juventus: adesso Allegri è furioso

Il calciomercato bianconero passa dal futuro di Milinkovic-Savic: svolta per l’addio del gioiello di Maurizio Sarri

La stagione della Juventus può ancora riservare alcune sorprese alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha tutta l’intenzione di provare a strappare il terzo posto al Napoli, ad una sola lunghezza dai bianconeri, cercando di agguantare la Coppa Italia nella finale dell’11 maggio contro l’Inter. Non è stata la stagione dei sogni, soprattutto per il deludente percorso in Champions League, ma la Juventus vuole tornare a sognare in grande e per farlo avrà bisogno di fare bene nella prossima sessione di calciomercato.

Ripetere quanto fatto a gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic è quindi l’intenzione della Juventus che vuole tornare protagonista in Serie A così come in Champions League. Uno dei pezzi da novanta che resta tra i preferiti della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è sempre Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il futuro di Milinkovic-Savic sarà con ogni probabilità lontano dalla Capitale.

Milinkovic-Savic: Juve al tappeto, doppia pista

Il gioiello serbo, in scadenza il 30 giugno 2024, è ambito ormai da mesi da diversi top club sparsi per l’Europa. Tra questi, in prima fila, rimane la Juventus. Il club torinese ha intenzione di sfoltire la rosa di Allegri per poi rimpolparla con innesti di assoluto valore: in tal senso, l’ex Genk, è in cima alla lista del ds Cherubini per far fare il salto di qualità al centrocampo a disposizione del tecnico livornese. La Juventus, però, rischia una beffa difficile da digerire nella corsa a Milinkovic-Savic, valutato almeno 70 milioni di euro dal presidente Lotito. Sullo sfondo, sempre vigili per la firma a giugno del 27enne di Lleida, vi sono due big.

Da un lato il PSG, con Leonardo che stima non poco Milinkovic-Savic e vorrebbe affiancarlo a Verratti il prossimo anno. Dall’altro, invece, il Manchester United che ha da poco annunciato il prossimo tecnico: l’olandese ten Hag. I ‘Red Devils’ sono ormai sicuri di perdere a zero Paul Pogba e Milinkovic-Savic, da questo punto di vista, è considerato il perfetto erede del talento francese. La Juventus, e Allegri, sono quindi avvisate: il campione della Lazio è destinato ad allontanarsi dai colori bianconeri.

In questa stagione, Milinkovic-Savic ha collezionato 43 presenze con 9 reti e ben 12 assist vincenti: PSG e Manchester United pronte ad accelerare per superare la Juventus.