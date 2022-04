Spalletti supera Milan e Inter: super colpo azzurro

Il Napoli a caccia di un grande colpo per la prossima stagione: Inter e Milan rischiano il ko nella corsa al gioiello

Mancano quattro giornate al termine della Serie A e la parte alta della classifica può ancora riservare sorprese. Il Milan resta in cima ma l’Inter, nonostante il clamoroso ko contro il Bologna, resta in piena corsa per un tricolore che volerà quasi sicuramente all’ombra della Madonnina. Ormai fuori dai giochi il Napoli di Luciano Spalletti che ha mollato la presa e pensa a chiudere al meglio le ultime giornate di campionato.

Occhi sull’annata che verrà, con il calciomercato estivo che può entrare con largo anticipo nel vivo per la società di Aurelio De Laurentiis. Non è un mistero che saranno diverse le entrate per il club campano, ma non solo. Una delle grandi partenze, invece, potrebbe essere quella di Victor Osimhen. Diversi i top club interessati al forte centravanti nigeriano: in tal senso, il sostituto dell’ex Lille è già stato identificato.

Napoli, il post Osimhen beffa Inter e Milan

Secondo quanto viene riportato da ‘Repubblica’, il Napoli starebbe valutando in caso di partenza di Osimhen l’eventuale sostituto del bomber nigeriano che in questa stagione ha segnato 16 reti e firmato 5 assist vincenti, in 28 apparizioni tra campionato e coppe. Il quotidiano sottolinea come il nome giusto potrebbe essere quello del gioiello dell’Ajax, classe 1994, Sebastien Haller.

Il franco-ivoriano è da tempo sul taccuino delle grandi squadre europee, soprattutto Milan ed Inter che vorrebbero puntarvi per rinforzare l’attacco in vista del 2022/23. Una possibile beffa quella firmata da Spalletti e De Laurentiis nei confronti delle milanesi nella corsa ad Haller che, con la maglia dell’Ajax quest’anno ha mostrato numeri esorbitanti: 33 reti e ben 9 assist in 39 presenze complessive.

Un affare che resta, tuttavia, comunque estremamente difficile. Su Haller è vivissimo l’interesse dei club tedeschi, Borussia Dortmund e Bayern Monaco su tutti.