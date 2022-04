Maldini dà un dispiacere a Conte: il big va al Milan

Il Milan, con l’imminente cambio di proprietà, è pronto ad un grande colpo: Conte trema, Maldini può beffarlo

Alla vigilia della super sfida di campionato contro la Fiorentina, che può indirizzare la corsa scudetto in un determinato modo, il Milan di Stefano Pioli è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Il ‘Diavolo’ non può commettere passi falsi se vuole portare a casa il 19esimo scudetto della storia rossonera, a meno di un mese dalla chiusura dei giochi. Dal calcio giocato al calciomercato, le intenzioni della società di via Aldo Rossi sono quelle di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione del tecnico emiliano per l’anno prossimo. Dall’attacco che può perdere Ibrahimovic al centrocampo che saluterà sicuramente Kessie a zero, fino alla difesa.

Proprio la retroguardia necessiterà di più di un accorgimento, sia per il recupero dopo il lungo infortunio di Kajer che per l’imminente divorzio da Romagnoli pronto ad accasarsi altrove a titolo gratuito. In tal senso, l’occasione può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Madrid: Maldini può mandare ko anche Antonio Conte. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il Milan è tra le tre squadre maggiormente interessate ad uno dei big dell’Atletico Madrid, accostato in passato alla Juventus, pronto a lasciare la squadra di Diego Simeone il prossimo giugno.

Conte furioso: super colpo Milan

Si tratta di Josè Maria Gimenez, difensore classe 1995 che nonostante la lunga scadenza ferma al 30 giugno 2025, potrebbe davvero salutare i ‘Colchoneros’ al termine dell’attuale stagione. I rossoneri vogliono rinforzare pesantemente la difesa che perderà Romagnoli e con le condizioni di Kjaer che lasciano più di un dubbio in vista del futuro (ha 33 anni) Ecco che su Gimenez, però, è vivo l’interesse del Chelsea così come del Tottenham.

I ‘Blues’ hanno bisogno di rimpiazzare Rudiger e Christensen, Conte invece per restare alla guida degli ‘Spurs’ richiede proprio un grande colpo per la difesa. Maldini ha intenzione però di anticipare l’ex allenatore di Inter e Juventus, provando a portare Gimenez a Milanello.

La valutazione resta alta, circa 40 milioni di euro. In questa stagione il nazionale uruguagio ha collezionato 29 presenze con 1 assist, in 2405′ in campo.