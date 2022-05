Marotta riprende il big: scambio e Juve a mani vuote

Il piano di Marotta può far gioire l’Inter e allo stesso tempo mandare ko la Juventus: super scambio all’orizzonte

Il pesante passo falso dell’Inter in casa del Bologna lascia l’amaro in bocca. Un brutto scivolone per Radu ed il mancato sorpasso sul Milan ancora capolista, non chiude però i giochi in ottica scudetto. Quando manca meno di un mese alla fine della Serie A, i nerazzurri devono fare i conti anche con la finale di Coppa Italia che l’11 maggio vedrà i campioni d’Italia contrapporsi alla Juventus di Allegri.

In ogni caso, i pensieri della ‘Beneamata’ sono rivolti anche e soprattutto alla prossima sessione di calciomercato. Un’estate caldissima per Marotta e Ausilio che lavorano ai prossimi colpi da regalare a Simone Inzaghi. Attenzione, però, anche alle possibili cessioni: tra i big che possono dire addio c’è anche Milan Skriniar. In scadenza tra un anno, lo slovacco non ha ancora rinnovato con l’Inter e potrebbe finire sul mercato.

Inter-Skriniar: lo scambio fa infuriare Allegri

Ci sta pensando la Juventus ma anche diverse big europee valutano l’acquisto dell’ex Sampdoria. Attenzione, però, perché la società di Andrea Agnelli può davvero dire addio all’idea di regalare Skriniar ad Allegri. Il Bayern Monaco avrebbe in mente di inserire nell’affare Kingsley Coman, valutato come Skriniar circa 50 milioni di euro e che Marotta conosce benissimo. Proprio l’attuale dirigente nerazzurro lo portò alla Juventus: adesso può regalarlo a Inzaghi, beffando di fatto la ‘Vecchia Signora’ che, per il difensore interista, vedrebbe complicarsi irrimediabilmente la strada per l’assalto.

In questa stagione l’esterno francese ha collezionato 31 presenze con 8 reti e 6 assist vincenti. Skriniar, invece, è stato tra i più schierati da Inzaghi.

Tra campionato e coppe, infatti, il centrale 27enne è stato protagonista di 43 presenze con 4 reti e ben e 3900’ sul rettangolo verde.