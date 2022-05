La Salernitana sfiora l’impresa, Dea ancora in corsa per l’Europa

Termina in parità il posticipo tra Atalanta e Salernitana: a segno Ederson e Pasalic in una partita ricca di intensità

La Salernitana muove un altro passetto verso l’impresa salvezza: punto prezioso per i granata che sfiorano il colpaccio a Bergamo dove Pasalic decide il match.

La partita è subito viva ed emozionante, con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto ed occasioni da ambo i lati. Quella giusta la sfrutta al 27’ la Salernitana che passa in vantaggio con il gol di Ederson. Seconda marcatura stagionale per il brasiliano, bravo a battere Musso con una zampata d’area di rigore dopo una precisa sponda di Milan Djuric. Un gol che permette alla Salernitana di chiudere il primo tempo in vantaggio al Gewiss Stadium. La ripresa si apre con due cambi per i padroni di casa: Gasperini manda in campo Pasalic e Djimsiti al posto di Demiral e Scalvini, ma è ancora la Salernitana partire forte. Dopo quattro minuti, ci prova Bohinen la cui botta da posizione defilata viene respinta da un attento Musso.

Quest’ultimo si ripete anche al 52’ quando respinge la conclusione ravvicinata di Lassana Coulibaly, ad un passo dal raddoppio. Poi ci prova Verdi, ma questa volta il portiere degli orobici interviene di piede dopo aver ipnotizzato il numero 10 dei campani. La risposta nerazzurra è affidata a Malinovskyi il quale, poco dopo il suo ingresso in campo, lascia partire un mancino da fuori area che sfiora il palo alla destra di Sepe. Nulla può il portiere granata sul diagonale di Pasalic che poco prima del 90’ ristabilisce la parità.

Atalanta-Salernitana: tabellino e classifica

ATALANTA-SALERNITANA 1-1

27’ Ederson (S), 89’ Pasalic (A)

La classifica: Milan 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana* 26, Genoa 25, Venezia* 22.

*una partita in meno