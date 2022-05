Clausola ‘monstre’, il gioiello resta a casa: addio Juve

Uno dei talenti più cristallini del calcio europeo rinnoverà a breve col suo club: l’ipotesi di un approdo alla Juve svanisce

La frase che durante la stagione in corso si è sentita più spesso, tanto nei vialetti della Continassa quanto negli uffici dirigenziali bianconeri, è stata questa: “Mai più un anno così”. La squadra di Allegri, praticamente fuori dalla lotta Scudetto da ottobre-novembre, ha voglia e fretta di tornare a dominare in Italia. E di essere protagonista in Europa. Per farlo la proprietà non vuole badare a spese: ino dei grandi obiettivi dell’estate però – un colpo che avrebbe fatto sognare i tifosi – sarebbe prossimo a svanire.

Col contratto in scadenza nel 2023 – e con un ingaggio ancora molto basso considerando che parliamo di un classe 2004 – il gioiello della Cantera del Barcellona è statoal centro di innunerevoli voci di mercato da inizio gennaio. La difficile situazione finanziaria del club aveva fatto vacillare il presidente Laporta, che forse per qualche giorno aveva accarezzato la dolorosa idea di privarsi del centrocampista pur di riassestare le finanze della società. La classe del ragazzo però ha convinto davvero tutti a fare uno sforzo economico pur di trattenerlo. Anzi di blindarlo con una clausola da 1 miliardo di euro.

Gavi rinnova col Barça: addio al sogno della Juve

Come riportato dal portale esperto di mercato ‘Todofichajes.com’, Gavi si appresta a rinnovare il suo contratto col Barcellona a delle condizioni inavvicnabili per chiunque volesse poi contrattare il suo acquisto. Laporta ha rotto gli indugi: è pronto un accordo fino al 2027 con la clausola a 9 zeri già citata in precedenza. Sul giocatore era forte l’interesse di alcuni club inglesi – Liverpool e Manchester United su tutti – ma anche della stessa Juve.

A questo punto gli Stati Generali del club bianconero devono prendere atto della situazione: Gavi non si muoverà dalla città catalana per tanto, troppo tempo. Meglio virare su qualche altro obiettivo, nella speranza che non si scateni la solita asta internazionale coi soliti top club europei ‘pigliatutto’…