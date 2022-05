Ritorno di fiamma, il Milan ci prova con lo scambio: Krunic sul piatto

Per il centrocampo della prossima stagione, il Milan torna su un obiettivo già seguito lo scorso anno: scambio più cash la strategia

Sostituire il partente Franck Kessié – per il rinnovo del quale le sono state provate davvero tutte, ma senza risultati – non sarà impresa facile. Forte però di una qualificazione alla prossima Champions League ottenuta con largo anticipo – e anzi con uno Scudetto che ormai dipende solo dai rossoneri – il Milan può programmare con tutta la calma del caso. E con i sempre più probabili soldi freschi in arrivo dal fondo Investcorp.

Per il centrocampo le idee sono molteplici, ma nelle ultime ore è venuta a galla un’indiscrezione che riguarda un giocatore già seguito due estati fa. Protagonista di ottime stagioni con la maglia del Lens, l’ex Udinese ha visto incrementare il suo valore di mercato. Il club transalpino chiede infatti qualcosa come 20 milioni per lasciare andar via il giocatore, approdato in Francia nell’estate del 2020. La strategia del club rossonero è chiara: per abbassare il cash richiesto dai giallorossi, c’è già un sacrificabile da inserire nell’affare.

Il Milan torna su Fofana: idea scambo con Krunic

Il profilo di Seko Fofana, possente ma dinamico centrocampista ivoriano già visto in Italia con la maglia dell’Udinese, era stato vagliato da Paolo Maldini nell’estate caratterizzata dalla conferma, a suon di risultati, di Stefano Pioli alla guida tecnica del Milan. Passato al Lens per 8,5 milioni, l’africano ha confermato quanto di buono aveva mostrato in Friuli: inevitabile che siano tornate a galla le attenzioni dei club italiani, compreso lo stesso Milan.

Considerando che sono previsti altri colpi – specialmente sul fronte offensivo – il club di Via Aldo Rossi non intende svenarsi per il centrale di centrocampo. Per quanto questo per caratteristiche possa assurgere al ruolo di erede di Franck Kessié – o forse anche di un Bakayoko dei bei tempi -. L’idea è quella di dirottare Rade Krunic in Francia, con l’intezione di abbassare notevolmente il cash richiesto dal club transalpino. Si attende la valutazione dell’affare da parte dei dirimpettai francesi, consci che la volontà del giocatore potrebbe avere il suo peso nela vicenda.