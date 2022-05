Cambia tutto: il gioiello può firmare con la Juventus

Il calciomercato della Juventus è vicino ad una svolta: il giovane talento può avvicinarsi alla squadra di Allegri

La sfida di domani sera contro il Genoa per continuare nel buon momento e dare continuità ai recenti risultati positivi, che hanno portato l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Il finale di stagione della Juventus passerà inevitabilmente dalla finale di Coppa Italia: la sfida all’Inter può regalare l’unico trofeo di un’annata davvero deludente. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed è ormai chiaro come nei pensieri della dirigenza bianconera vi sia una vera e propria rivoluzione la prossima estate.

Molto cambierà quindi, per Allegri o chi eventualmente potrebbe rimpiazzare il tecnico livornese. Non solo in difesa, ma anche a centrocampo sono previsti alcuni addii: Arthur su tutti, per la giusta offerta, dovrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’. Attenzione però all’attacco, che ha accolto Vlahovic lo scorso gennaio e che potrebbe vedere anche due nuovi colpi per l’anno che verrà. Con Dybala che saluterà per accasarsi, probabilmente, all’Inter, e Morata al momento lontano dall’essere riscattato dall’Atletico Madrid, la firma di un nuovo grande colpo per il reparto avanzato è decisamente scontata.

No al West Ham: Juve in pole

Il West Ham rischia di perdere definitivamente uno dei profili seguiti a lungo e che piace non poco anche alla Juventus. Si tratta di Adam Hlozek, talento dello Sparta Praga per il quale a giugno può scatenarsi un’asta. Secondo ’90min.com’, Gli ‘Hammers’ avevano pensato ad un prestito già lo scorso gennaio ma non se ne fece nulla. Il presidente dello Sparta Praga Kretinsky ha acquistato a novembre una quota del club inglese e ha pensato di mandare Hlozek in prestito a fine stagione proprio al West Ham.

Un’ipotesi che non entusiasma Moyes e che può favorire la Juventus. Sono 43 le presenze stagionali di Hlozek, con 11 reti e ben 15 assist vincenti con la maglia dello Sparta Praga. Adesso il 19enne ceco può rappresentare l’investimento giusto per la Juventus, ma non solo, in vista della prossima stagione.

Su di lui c’è anche il Liverpool come è vivo l’interesse di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.