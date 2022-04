Svolta Dybala, firma un quadriennale: c’è l’accordo

Il futuro di Paulo Dybala semnbra già deciso: dalla Spagna è arrivata l’indiscrezione decisiva con l’accordo di un quadriennale, la verità

Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione visto che non c’è stata l’accordo per il prolungamento contrattuale: novità importanti per quanto riguarda il suo futuro.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” Dybala avrebbe già trovat un accordo con l’Inter in vista della prossima stagione. La società nerazzurra l’ha convinto così a continuare la sua carriera in Serie A grazie al lavoro dell’ad Beppe Marotta che lo conosce dai tempi di Torino. La “Joya” firmerà un contratto con l’Inter per le prossime quattro stagioni a 6 milioni di euro più bonus da raggiungere la sua avventura con la maglia nerazzurra.

La sua avventura alla Juventus è stata costellata da momenti di alti associati da altri assolutamente negativi. Così il suo futuro potrebbe ancora essere in Serie A per mettere in mostra tutto il suo talento. Con i bianconeri la storia d’amore è ai titoli di coda: ora l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League con la finale di Coppa Italia da disputare contro l’Inter per trionfare ancora.

Calciomercato, Dybala ad un passo dall’Inter

Paulo Dybala è sempre più vicino alla firma con l’Inter: un innesto di qualità assoluta a parametro zero con un altro colpaccio messo a segno da Marotta. L’attaccante argentino non vede l’ora di ripartire con un nuovo progetto dopo tanti anni vissuti in maglia bianconera. L’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino ha bloccato il suo percorso di crescita che sembrava proiettato a livelli stellati. Ora un nuovo capitolo tutto da scrivere, ancora in Italia.