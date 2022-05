70 milioni per il gioiello, assalto dei top club: Juve fuori dai giochi

Mezza Europa è pronta all’assalto del gioiello transalpino: la base di partenza dell’asta mette la Juventus fuorigioco

Nella costante ricerca di un colpo top che possa cambiare il volto della squadra bianconera, la Juve incassa un duro colpo. Uno dei grandi obiettivi del prossimo mercato estivo ha infatti scatenato l’interesse dei più grandi club d’Europa, disposti a svenarsi partendo da una base d’asta di 70 milioni. Troppi anche per le rinnovate ambizioni finanziarie – quelle che potrebbero nutrirsi di un paio di cessioni onerose – della dirigenza juventina.

Sul centrocampista, dapprima seguito con in modo quasi ossessivo dal solo Real Madrid, sarebbero piombati con decisione anche Liverpool e Chelsea. La crescita esponenziale del giocatore, già protagonista anche con la maglia della sua Nazionale, non è passata inosservata. La Juve si sarebbe anche mossa per tempo, ma non può competere con la forza dei top club europei, maestri di trattative milionarie e disposti ad elargire ingaggi da capogiro.

Asta internazionale per Tchouameni, Juve tagliata fuori

Aurélien Tchouaméni, 22 anni compiuti a gennaio, è indubbiamente una delle star emergenti del calcio europeo. Protagonista di un’altra stagiione di ottimo livello col Monaco, il giocatore è uno dei più degni rappresentanti di quell’inesauribile fucina di talenti che il calcio transalpino sta producendo ormai ininterrottamente dal trionfo di Francia ’98. Secondo la stampa spagnola il Real Madrid avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore, ma gli agenti hanno seccamente smentito. Negli ultimi giorni si sono fatti pericolosamente sotto anche Liverpool e Chelsea, che hanno fatto così lievitare – se mai ce ne fosse stato bisogno- il prezzo del cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni, la concorrenza avrebbe convinto il Monaco a partire da una base d’asta di 65-70 miliioni. Con la possibilità di includere nell’affare delle gustose contropartite. La Juve, con buona pace di chi sperava di abbracciare a Torino il nuovo Pogba, si tirerà presumibilmente fuori dalla contesa. Per lo meno in questa prima fase del calciomercato 2022/23.