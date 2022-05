Cessione UFFICIALE, via libera immediato e scambio con la Juve

Il piano della Juventus per la prossima sessione di mercato potrebbe diventare realtà: lo scambio per il big, adesso, si può fare

La sconfitta allo scadere contro il Genoa resta un passo falso inatteso per la Juventus che, tuttavia, è già focalizzata sulla prossima partita di Coppa Italia. La finale con l’Inter come ultima occasione per regalare un trofeo ai tifosi bianconeri, in una stagione tutt’altro che esaltante. In tal senso è però il calciomercato, con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva, a quasi monopolizzare le attenzioni della dirigenza juventina. Diversi i nomi che affollano il taccuino del ds Cherubini, pronto a firmare numerosi cambiamenti, tra entrate ed uscite, alla rosa a disposizione di Allegri o chi eventualmente sostituirà l’allenatore toscano.

Gli occhi puntano a Londra, in particolar modo in casa Chelsea dove i ‘Blues’ hanno ufficialmente chiuso l’era Abramovich passando nelle mani di Bohely e Wyss per una cifra vicina ai 5 miliardi di euro complessivi. Ora il mercato della società inglese è destinato a sbloccarsi, con un nome su tutti per il quale la Juventus è pronta all’assalto definitivo: Jorginho. Il centrocampista campione d’Europa ha dato da tempo il suo gradimento al trasferimento alla Juventus, con il mercato sbloccato e la scadenza contrattuale ferma al 2023, la ‘Vecchia Signora’ può prepotentemente all’acquisto dell’ex Napoli.

Jorginho alla Juve: ora lo scambio è possibile

La valutazione che il Chelsea fa di Jorginho si aggira intorno ai 25 milioni ed è per questo motivo che nei piani della Juventus, vi sarebbe un’idea di scambio. Con Marco Alonso che ha intenzione di tornare in Spagna ed Emerson Palmieri che rientrerà dal prestito al Lione ma è destinato a ripartire, i ‘Blues’ rischiano di trovarsi scoperti sulla corsia mancina di difesa.

Per questo motivo, la proposta della Juventus di inserire Alex Sandro nell’ipotetica trattativa potrebbe allettare la società inglese. Il laterale brasiliano, in scadenza come Jorginho tra poco più di dodici mesi, viene valutato 15 milioni e potrebbe abbassare drasticamente la spesa destinata all’acquisto del centrocampista.

In questa stagione, Jorginho ha collezionato 44 presenze complessive, con 9 reti e 4 assist vincenti con la maglia del Chelsea, tra campionato e coppe.