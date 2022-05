Juve spalle al muro per Cavani: firma ad un passo

Il calciomercato della Juventus prende forma, con il sogno Cavani sullo sfondo: arriva la svolta per il ‘Matador’

Archiviata la clamorosa sconfitta in casa del Genoa, per la Juventus è tempo di pensare a quello che sarà sicuramente la partita più importante del finale di stagione bianconero. La finale di Coppa Italia contro l’Inter incombe e, a tre giorni dal big match, le attenzioni di Allegri sono tutte rivolte alla gara che potrebbe regalare alla Juventus l’unico trofeo stagionale. Dal campo al calciomercato il passo è breve e non è un mistero come la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si stia già muovendo per individuare i giusti rinforzi da consegnare il prima possibile all’allenatore livornese.