Ritorno possibile: la Juve tenta l’all-in

Il calciomercato della Juventus è già pronto ad entrare nel vivo: il ritorno in Serie A adesso è possibile

Chiudere al meglio la stagione, nonostante il quarto posto sia stato ormai blindato. La Juventus di Massimiliano Allegri è adesso al lavoro per la prossima super sfida, stavolta in Coppa Italia. La finale contro l’Inter per regalare ai tifosi bianconeri l’unico possibile trofeo di una stagione decisamente deludente. Ecco perchè, quella che verrà, sarà l’annata del rilancio per gli uomini di Allegri. E molto, è già chiaro, passerà dalla sessione estiva di calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino del ds Cherubini per puntellare una rosa che, a più riprese, ha mostrato diverse lacune in ogni reparto.

In attacco ha salutato Dybala mentre il futuro di Morata è ancora in bilico. A centrocampo molto cambierà, con Arthur tra i primissimi a poter lasciare la ‘Vecchia Signora’. In difesa, invece, occhio ai destini di Chiellini e de Ligt che, per motivi diversi, potrebbero dire addio. In tal senso, proprio in difesa, un nome da mesi nel mirino dei bianconeri (ma anche dell’Inter) è pronto a cambiare maglia a fine giugno.

Si tratta dello spagnolo Marcos Alonso, in scadenza al termine della prossima stagione ed ormai fuori dai piani del Chelsea. La Juventus rimane in primissima fila visto che Alex Sandro, verosimilmente in caso di offerta congrua, potrebbe dire addio alla squadra di Allegri. Marcos Alonso piace così come piace all’Inter che, solo in caso di mancato accordo per il rinnovo di Ivan Perisic, potrebbe tentare di inserirsi prepotentemente nella corsa al cartellino dell’ex Fiorentina.

Per circa 15 milioni, quindi, Alonso dirà addio alla Premier League. Attenzione, però, perchè sul laterale vi è da tempo il forte interesse della Liga spagnola, in pole position e favorita per accogliere il terzino.

Situazione dunque in divenire, con Marcos Alonso conteso tra Serie A e Liga: il futuro del classe 1990 si deciderà nelle prossime settimane.