Lascia per sempre il Barcellona, affare da 20 milioni: l’annuncio UFFICIALE

Philippe Coutinho è ufficialmente un calciatore dell’Aston Villa. Il Barcellona annuncia la cessione a titolo definitivo dell’esterno offensivo brasiliano

Termina dopo quattro anni l’avventura di Philippe Coutinho con la maglia del Barcellona: l’ex Inter resterà in forza all’Aston Villa, club di cui veste la maglia dallo scorso gennaio.

Accordo raggiunto tra Barcellona ed Aston Villa per Philippe Coutinho. L’esterno brasiliano passa definitivamente al club inglese per una cifra pari a 20 milioni di euro. Nell’accordo è stata inserita una clausola secondo cui il Barcellona avrà diritto al 50% del ricavato da ogni futura cessione del calciatore.

Nel gennaio del 2018, il Barcellona prelevò Philippe Coutinho dal Liverpool per la cifra monstre di 135 milioni di euro. In questi anni, l’esterno offensivo classe ’92 ha collezionato oltre cento gettoni di presenza con la maglia blaugrana tra Liga e coppe. Un’esperienza intervallata dall’esperienza in prestito al Bayern Monaco, arrivando al passaggio all’Aston Villa consumatosi lo scorso inverno.

Ufficiale, Philippe Coutinho lascia il Barcellona

Philippe Coutinho, dunque, diventa a tutti gli effetti un calciatore dell’Aston Villa che ha riscattato l’esterno carioca per la cifra di 20 milioni di euro. Da quando è arrivato a Birmingham, ha contribuito ai successi della compagine britannica con quattro gol e tre assist realizzati in sedici apparizioni.

Dalla prossima stagione sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Aston Villa che punta sul talento del brasiliano per alzare l’asticella dopo aver conquistato una salvezza tranquilla nel campionato ormai agli sgoccioli.