Svolta Juventus: accordo con la stella

Il top player è pronto a cambiare casacca nella prossima sessione di calciomercato: svolta per l’accordo, arriva l’annuncio dalla Spagna

La sconfitta contro l’Inter lascia certamente l’amaro in bocca alla Juventus di Massimiliano Allegri. La ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista della prossima stagione ed è per questo che nel calciomercato estivo il club torinese ricercherà profili di assoluto spessore. Gli occhi del ds Cherubini si spostano da un big all’altro, con un nome su tutti che intriga ormai da mesi il club piemontese.

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ riporta le dichiarazioni del giornalista Gerard Romero che, di fatto, ha lanciato un’indiscrezione che riguarda direttamente anche la Juventus di Massimiliano Allegri ed uno degli obiettivi che da tempo affolla i pensieri della dirigenza bianconera. Si tratta di Frenkie de Jong, destinato a lasciare il Barcellona nonostante la lunga scadenza (2026) con la società di Laporta.

Addio Barcellona: pronti 80 milioni per de Jong

L’olandese ha deluso le aspettative e, soprattutto con l’addio di Koeman, non sta brillando agli ordini di Xavi. 45 le presenze di de Jong con 4 reti e 5 assist vincenti che potrebbero essere le ultime, visto che Romero è sicuro di come vi sia un club su tutti che sarebbe ad un passo dall’accordo per il trasferimento di de Jong a giugno. Si tratta del Manchester United che ha accolto ten Hag la cui primissima richiesta è proprio la firma dell’ex Ajax, per farlo tornare a splendere andando a rimpiazzare Pogba all’Old Trafford.

70-80 milioni sul piatto, con la società blaugrana pronta ad accettare vista la necessità di fare cassa con almeno una cessione illustre nel prossimo mercato. Una doccia fredda per la Juventus che dovrà quindi guardare altrove per rinforzare con un grande colpo il centrocampo di Allegri.

Frenkie de Jong, dunque, è vicinissimo a dire addio al Barcellona: il suo futuro, con ogni probabilità, sarà al Manchester United.