Juve, super scambio in Premier: il flop va via

Un possibile scambio tra Juventus e Manchester United: in estate i due club potrebbero accordarsi per un affare

Uno scambio tra “delusioni”: Juventus e Manchester United potrebbero trovare l’intesa per uno scambio nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra le delusioni dei rispettivi campionati, Juventus e Manchester United potrebbero imbastire una interessante trattativa di mercato in vista della sessione estiva di trasferimenti. Uno scambio che potrebbe tornare utile alla Juventus, non solo sotto il profilo tecnico.

Uno scambio con un conguaglio in favore dei bianconeri: è questa l’idea che collega Manchester alla sponda bianconera di Torino, con la possibilità di trovare un’intesa nei prossimi mesi. Anche i calciatori interessati potrebbero accogliere di buon grado l’eventuale affare.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col Manchester United

L’idea, dunque, sarebbe quella di uno scambio di calciatori: a Torino arriverebbe Aaron Wan-Bissaka, terzino destro inglese – ma originario della Repubblica Democratica del Congo – che quest’anno ha raccolto ventisei gettoni di presenza con la maglia del Manchester United tra Premier League e coppe.

Un rendimento deludente, così come quello di Arthur: trentuno presenze senza gol e con un solo assist (realizzato in Coppa Italia) per l’ex Barcellona che raggiungerebbe così l’Inghilterra. Inoltre, alla Juventus verrebbe riconosciuto un conguaglio economico.