Niente riscatto: Milan e Inter fiutano l’affare

Il calciomercato di Milan ed Inter potrebbe vedere un colpo inatteso: uno dei protagonisti della Serie A può approdare a Milano

Si deciderà tutto negli ultimi 90′. Inter e Milan inseguono il sogno scudetto, con i rossoneri che gioirebbero indipendentemente dal risultato della squadra di Inzaghi, in caso di pareggio a Reggio Emilia con il Sassuolo. Un campionato avvincente come non lo si vedeva ormai da anni: lo scudetto, è ormai chiaro da tempo, finirà a Milano. Rossoneri e nerazzurri sono pronti a spostare il duello ben oltre il rettangolo verde visto che, con l’incombere della sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente nelle prossime settimane, può regalare non pochi cambiamenti alle rose di Pioli ed Inzaghi.

La Serie A da un lato, il mercato dall’altro, con un’ultimissima idea che andrebbe a rinforzare l’attacco delle due big meneghine per la prossima stagione. Se l’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez, il Milan deve fare i conti con il futuro di Ibrahimovic che soprattutto in caso di vittoria del tricolore, potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Il reparto avanzato di Inter e Milan necessita, non solo nel ruolo del centravanti, di un ritocco sugli esterni: l’assist può arrivare direttamente da Torino.

Saluta Torino e vola a Milano: colpo low cost

La continua caccia ai colpi per l’anno prossimo sta portando Milan ed Inter a porre le proprie attenzioni in quel di Torino. Il nome giusto può essere quello di Josip Brekalo, esterno croato reduce da una buona annata al Torino e arrivato in prestito dal Wolfsburg. Il 23enne, in scadenza l’anno prossimo con la società tedesca, non verrà riscattato dal club di Cairo per la cifra pattuita di 11 milioni di euro.

Un’occasione ghiotta per le due milanesi ingolosite dai 7 gol ed 1 assist vincente in 31 apparizioni in Serie A on la squadra di Juric. Adesso, dunque, Brekalo può diventare un’opportunità a costi contenuti da cogliere al volo per le società milanesi, dopo essere stato accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus.

Situazione dunque in divenire, con Brekalo che diventa una possibilità concreta per l’attacco di Inter e Milan, in vista del prossimo anno.