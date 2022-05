Zaniolo addio, Ancelotti ‘offre’ l’erede: affare possibile

La permanenza di Zaniolo a Roma è sempre più in dubbio: i giallorossi possono sostituirlo con un giocatore ‘liberato’ da Ancelotti

In attesa di capire se la stagione verrà chiuso con un alloro europeo – che sarebbe solo il secondo nella quasi centenaria storia giallorossa – la Roma fa i conti con gli incessanti rumors attorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Pur non attraversando un indimenticabile momento di forma – condizionato anche da tanti piccoli infortuni – il numero 22 della Roma è sempre al centro di voci che lo vorrebbero in procinto di passare alla Juve. Con l’addio di Dybala e le quasi certe partenze di Morata e Bernardeschi, la dirigenza bianconera non ha mai smesso di puntare l’ex prodotto della Primavera dell’Inter.

Tiago Pinto, il dg dei capitolini, non resta certo a guardare. Approfittando di una situazione che definire incerta è dire poco, e giovandosi di una possibile offerta proveniente dallo stesso club proprietario del cartellino dell’attaccante, ecco spuntare il nuovo obiettivo. Carlo Ancelotti ha fatto capire a più riprese di non impazzire per l’attaccante, che quindi potrebbe essere ceduto già nel prossimo mercato. Sul giocatore in passato si era anche affacciato il Milan, ma forse la pista più percorribile è proprio quella che porta a José Mourinho.

Il Real si libera di Jovic: Roma in agguato

Titolare di un contratto in scadenza nel 2025, ma sostanzialmente fuori dalle rotazioni offensive di mister Ancelotti, Luka Jovic vuole cambiare aria. Ed il Real è pronto ad accontentarlo. Con uno stipendio tutto sommato accessibile – 10 milioni lordi, ma col Decreto Crescita il netto si abbaserebbe considerevolmente – l’ex Benfica ed Eintracht Francoforte sembra perfetto come spalla di Tammy Abraham per la prossima stagione.

Per ora non esiste alcuna trattativa ufficiale, ma il Real Madrid potrebbe offrire il giocatore ai giallorossi nell’ambito di un piano di cessioni che include anche Isco, Bale, Asensio, Mariano Diaz . E, chissà, financo Casemiro. La Roma è pronta a fare un’offerta al giocatore: si aspetta solo il momento giusto.