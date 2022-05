Scambio per il ritorno in Serie A: la Juventus si oppone

Il calciomercato della Juventus è pronto a prendere forma: spunta il clamoroso scambio con il top club per il ritorno

Dopo il pari beffa contro la Lazio, la Juventus è pronta a rigettarsi sul campionato per l’ultima giornata di Serie A prima delle vacanze estive. Il match con la Fiorentina è quindi lo step finale per chiudere al meglio un’annata tutt’altro che straordinaria, per dedicarsi a pieno all’imminente sessione di calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti nelle prossime settimane. In tal senso, i nomi che la dirigenza torinese ha in mente per rinforzare la rosa di Allegri sono numerosi: una sorpresa potrebbe arrivare direttamente da Parigi.

Secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le strade di mercato della Juventus e del PSG potrebbero incrociarsi durante l’estate. Almeno per la volontà del ds dei parigini Leonardo che non perde di vista un vecchio obiettivo dei francesi per l’attacco. Quel Moise Kean che ha lasciato un dolcissimo ricordo per i suoi brillanti mesi trascorsi con la maglia del PSG e che adesso è in prestito con obbligo di riscatto alla Juventus.

Leonardo vuole Kean: scambio con il PSG

Il nodo resta proprio il riscatto obbligatorio che la ‘Vecchia Signora’, pagando 28 milioni a fine stagione, dovrà esercitare. Difficile che il PSG rilevi questo pesante onere mentre prende piede l’ipotesi di uno scambio, almeno nelle intenzioni della società di Al-Khelaifi. L’ultima suggestione porterebbe a provare l’inserimento di Leandro Paredes nella trattativa. L’ex Roma, in scadenza l’anno prossimo con il club transalpino, è da anni uno degli obiettivi bianconeri per la mediana.

Il rinnovo con il PSG non è ancora arrivato (e potrebbe non giungere mai) ed è per questo che la società francese proporrebbe proprio l’argentino per riprendersi Kean, già a luglio, in uno scambio di prestiti. Un’ipotesi che lascerebbe tiepida la Juventus visti gli ultimi sviluppi legati al ritorno di Paul Pogba: con il francese in mediana, gli spazi per Paredes si restringerebbero fino ad alzare un muro alla proposta di scambio dei parigini.

Paredes in questa stagione con la squadra di Tuchel ha accumulato 22 presenze, mettendo a segno 1 gol e 2 assist vincenti in 1244′ complessivi.